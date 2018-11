Der Kreislauf des Lebens spült uns alle nach oben, dann nach unten – wenn es danach geht, müssten P.O.D. CIRCLES mal wieder in der Nähe der Billboard-Top Ten platzieren. Seit dem Welt-Hit ‘Alive’ (das dazugehörige Album SATELLITE von 2001 konnte sich weltweit sieben Millionen Mal verkaufen) waren es die New-Metaller gewohnt, an oberen Chart-Regionen zu schnuppern. Das letzte Konzeptalbum THE AWAKENING (2015) enttäuschte die Erwartungen komplett. Entsprechend suchten sich P.O.D. für die aktuelle Scheibe Inspirationen bei einem Produzenten-Team aus Los Angeles. Anstatt den Sound der bekennenden Christen (New Metal, Reggae, HipHop, Punk) komplett zu revolutionieren, baut CIRCLES auf eine brillant fette Produktion und arbeitet die Stärken des Quartetts heraus.

Diese liegen einerseits in der stilistisch erwähnten Vielfalt, dem betörend-eingängigen Gesang von Frontmann Sonny Sandoval und dem hörbar großen Songwriting-Verständnis. Auf CIRCLES ruckelt keine Sekunde, und wer am Crossover der alten Schule seine Freude hat (oder zur Jahrtausendwende die Band zu seinen Favoriten zählte, in den Folgejahren aber aus den Ohren verlor), sollte CIRCLES definitiv antesten. Ein Song wie ‘Dreaming’ allein lohnt diese zeitliche Investition. Ein paar emotionale Ausbrüche hätten es sein können, aber: Selbst die größten Kniescheibenbrecher kommen mal in die Jahre. So spielt das Leben.