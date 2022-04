FROM WASTELAND TO WONDERLAND

Paddy And The Rats

Bei Celtic Punk kann man nicht viel verkehrt machen? Denkste! Klar ist das feier­bar-fidele Gefiedel zunächst mal Geschmacks- und Stimmungssache. Doch selbst – oder vor allem – mit einem Kleeblatt im Herzen und Guinness in der Kehle müssen sich einem bei FROM WASTELAND TO WONDER­LAND selbst die knorrigsten Fußnägel hochrollen. Paddy And The Rats bringen es fertig, das feuchtfröhliche Genre fast komplett trockenzulegen. Eine poppig-fluffige Produktion raubt den Songs jede Kante, Härte und Seele. ‘Wasteland’ klingt mit seinen totproduzierten Ohohoh-Gesängen im Refrain kaum süffiger als Johannes Oerding (den man als METAL HAMMER-Leser nicht kennen muss). Nicht besser wird es bei ‘Northern Lights’ mit generischen Klatsch-Samples, Vocoder-Stimme und dümmlichen Modern Metal-Stakkatogitarren.

Um so mehr tut es weh, wenn wie in ‘After The Rain’ tatsächlich mal nettes Folk-Flair hervorlinst, um dann doch nur wieder vor die Wand gefahren zu werden. Aber der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht: die Pop-Rock-Nummern ‘Party Like A Pirate’ und ‘Everybody Get Up’ kommen nicht mit dem Augen­zwinkern und metallischen Feierfaktor von Alestorm daher, sondern mit drögem Großraumdisco-Flair à la Vengaboys (die man auch als METAL HAMMER-Leser kennen kann). Am lustigsten ist noch der Freud’sche Verschreiber im Promotext, wo ‘Ship Will Sale’ (statt ‘… Sail’) andeutet, wo die abstoßend-anbiedernde Reise hingeht. Vor diesen Piraten ist zu warnen!

