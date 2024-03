Laut Gitarrist Thobbe Englund lag sein Comeback bei Sabaton seit dem gemeinsamen Silvester mit Bassist Pär Sundström in der Luft.

Nach einer knapp achtjährigen Auszeit ist Thobbe Englund im Februar zurückgekehrt zu Sabaton -- nachdem Tommy Johansson zuvor seinen Abschied verkündet hatte. Im Gespräch mit Brutal Planet Magazine (siehe Video unten) rekapitulierte Englund, wie sich sein Wiedereinstieg bei den schwedischen Power-Metallern abgespielt hat. Thobbe, seine Frau und sein Sohn haben zusammen mit Bassist Pär Sundström und dessen Frau Silvester gefeiert. "Es war ziemlich lustig, denn sie kamen ungefähr drei Minuten vor Mitternacht -- also fragten wir uns, ob sie es schaffen werden." Danach haben die beiden Musiker diverse Biere zusammen geleert. Dann ist der Scorpions-Song ‘The Best Is Yet To Come’…