Diese todes­wütigen Ost­friesen haben einen echten Lauf: Nach ihrem Debüt 2019 und dem Nachfolger 2020 legen Temple Of Dread mit HADES UNLEASHED bereits ihr drittes Album vor – und präsentieren sich darauf stärker als je zuvor. Das Trio bleibt seiner Old School-Attitüde treu, zieht dabei nochmals das Tempo an und ergänzt erbarmungslose Attacken wie das in der Tat furiose ‘Wrath Of The Gods (Furor Divinus)’ um dichte Bollwerke (‘Threefold Agony’) und die atmosphärisch angereicherte, episch-getragene Ausleitung ‘Procession To Tartarus’.

Dank dieser stimmigen, wenngleich über weite Strecken recht ähnlich klingenden Machart lässt sich das knapp 40-minütige Werk bestens an einem Stück durchhören, animiert dank überlegenem Riffing zu Gymnastik an der Luftgitarre und dürfte live – hoffentlich bald! – diverse fliegende Matten provozieren. Es bleibt dabei: Wer heimischen Death Metal mag, muss Temple Of Dread kennen (lernen).

