Von Dänemark nach Schweden ist es nur ein Katzensprung – was geografisch gilt, hat auch musikalisch Bestand. Withering Surface mischten schon zur Hochzeit des schwedischen Melodic Death Metal mit. 16 Jahre nach dem letzten Album FORCE THE PACE kehren sie jetzt zurück, als wäre nichts gewesen. Sänger Michael H. Andersen konnte viele seiner alten Weggefährten reaktivieren und knüpft mit MEET YOUR MAKER an die gute alte Zeit an. Growls und Groove, Wucht und Melodie: Withering Surface klingen tatsächlich ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Das geht im Stück ‘Alone’ so weit, dass man sich offenkundig beim At The Gates-Klassiker ‘Blinded By Fear’ bedient – nicht die schlechteste Inspiration, zumal nicht nur im hypnotischen C-Teil genügend Einzigartigkeit steckt.

Ebenso weckt das erhabene Riff von ‘Room 417’ Erinnerungen an alte In Flames, während progressivere und hymnische Züge tragende Songs wie ‘Meet Your Maker’, ‘I’ll Soon Be Gone’ oder ‘Leaves In The Stream’ durchaus ihren Eigengeschmack haben. Dass Andersen dabei weniger nach Anders Fridén oder Mikael Stanne sondern mehr nach dem keifenden Mille ­Petrozza klingt, trägt ebenfalls zum Wiedererkennungswert bei. Sieg auf ganzer Linie, also? Zumindest Genrefans werden auf MEET YOUR MAKER manche Perle für sich entdecken können; einen gewissen Nostalgie­faktor muss man aber miteinrechnen.

***

