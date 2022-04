Ritchie Blackmore: Prädestiniert und visionär

Ritchie Blackmore, der mittlerweile 77 Jahre alte Rock-Gitarrist, Songwriter und Neoclassic Metal-Pionier, reiht sich rückblickend in die Liste der hochkarätigsten Persönlichkeiten des Hard ’n‘ Heavy-Genres ein. Der Engländer, der 1968 mitverantwortlich für die Gründung der Supergroup Deep Purple war, schuf mit seinem charakteristischen Gitarrenspiel – Hard Rock/Jam- und Gitarren/Orgel-Mix – u.a. erste Inspirationen für später als Heavy Metal verstandene Riffstrukturen.

Als Mitglied von Deep Purple wurde Blackmore im April 2016 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen, der im Kanon zahlreicher fachspezifischer Medien als einer der größten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten gilt.

Die goldene Anfrage

Ab 1960 begann Blackmore, im Musikgeschäft Fuß zu fassen, nachdem er diverse Produktionen und Live-Auftritte unterstützt hatte. Mit der 1967 eingegangenen Mitgliedschaftsanfrage von Chris Curtis für die Band Roundabout jedoch manifestierte sich der Wendepunkt seiner Karriere als Musikschaffender. Zum damaligen Zeitpunkt stand zwar das Konzept der Band, die Formation hingegen rüttelte. Nachdem man Chris Curtis verbannt und eine standfeste Aufstellung sortiert hatte, soll Blackmore den Namen „Deep Purple“ vorgeschlagen haben, da dies der Lieblingssong seiner Großmutter war.

Deep Purple, Rainbow und Blackmore’s Night

1975 jedoch verließ Ritchie Blackmore die Band, um Rainbow zu gründen. Rainbow war ursprünglich als einmalige Zusammenarbeit gedacht, wurde aber als fortlaufendes Bandprojekt mit einer Reihe von Albumveröffentlichungen und Tourneen weitergeführt. Die Musik von Rainbow wurde teilweise von Elementen mittelalterlicher und barocker Musik inspiriert, da Blackmore begann, Cello in seine Kompositionen einzubauen. ‘Since You Been Gone’ zählt bis heute zu den erfolgreichsten Hits der Band.

Knapp zehn Jahre später feierten Deep Purple eine Reunion mit dem Gitarristen. Es heißt, dass zu dieser Zeit der traditionelle Sound der Band wiedergeboren wurde. Lange sollte die Hysterie jedoch nicht währen, denn bereits 1993 entschloss sich Blackmore, die Gruppe endgültig zu verlassen. Rainbow sollte zu Ritchie Blackmores Hauptprojekt erwachsen, was durchaus erfolgreich gelungen ist. Trotz allem stampfte er ein weiteres Projekt aus dem Boden – diesmal mit Freundin Candice Night: Blackmore’s Night. Die mittelalterlich und folkbeeinflusste Band ist bis heute aktiv und veröffentlicht regelmäßig Alben. NATURE’S LIGHT (2021) nennt sich die aktuelle Platte.

