Rob Halford: Das hält Judas Priest zusammen

Sebastian Bach war zu Gast in einer Podcast Show. Nachdem einer der Moderator einen geschmacklosen Witz über Rob Halford machte, verließ der Sänger das Zoom-Gespräch.

Vor einigen Tagen war der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach zu Gast bei der US-amerikanischen SDR Show (The Sex, Drugs and Rock'n'Roll Show). Als es in dem Zoom-Gespräch um gesangliche Aufwärmübungen vor einer Show ging, meinte Baz, dass Halford keine solcher Übungen benötige. Darauf reagierte einer der Moderatoren, Big Jay Oakerson, mit einem pietätlosen Witz, indem er meinte: "[Halfords] Übung ist wahrscheinlich irgendetwas Schwules, was er dir nicht erzählen will." Dann ahmte Oakerson den Judas Priester-Sänger nach und fuhr fort: „Du musst Sperma gurgeln, aber ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, Sebastian.“ Dieser Kommentar verärgerte Bach offensichtlich…