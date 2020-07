Rock.kitchen: Eigener YouTube-Kanal und erneute Fernseh-Ausstrahlung

Foto: Screenshot via YouTube, rock.kitchen. All rights reserved.

Rock, Talk & Grill – unter diesem Motto startet rock.kitchen bereits vor zwei Jahren. Das Format wurde damals über DMAX ausgestrahlt. Nun gibt es hierzu einen eigenen Youtube-Kanal, über den werden in den kommenden Wochen etliche Best Of-Clips, sowie ein bisher nicht gezeigter Einblick in die Entstehungsgeschichte des Formates zu sehen sein.

Weiterlesen Rock.kitchen auf DMAX: Udo wird zum Fernsehkoch Am heutigen Donnerstag, den 6.9.2018, wirft die rock.kitchen ihren Grill an – hier treffen sich die Rock-Stars in der Backstage-Küche. Ab 25. Juli wird zudem die gesamte erste Staffel noch einmal ausgestrahlt – und zwar auf dem Pay TV-Sender BonGusto TV. Immer Samstag ab 22:10 Uhr gibt es eine Folge.

In dem kulinarischen Talk-Format begrüßt Udo Dirkschneider (ex-Accept, U.D.O.) Musiker wie Apocalyptica, In Extremo, Sabaton, Powerwolf, J.B.O., Serum 114 und Gotthard am Grill, um mit ihnen zu plaudern und dabei – mit Unterstützung eines Profi-Kochs – ihre Lieblingsrezepte neu zu interpretieren. So werden sich in der ersten Folge Micco und Eicca von Apocalyptica mit der Kunst des Loup de Mer-Grillens und der Herstellung von Fisch-Popcorn beschäftigen.