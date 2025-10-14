Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rock-Soundtrack von ‘Battlefield 6’ mit Limp Bizkit und Co.

Limp Bizkit im Backstage-Bereich beim Lollapalooza 2021 in Chicago
Foto: Getty Images, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Limp Bizkit rocken ‘Battlefield 6’ mit drei Songs, darunter ein neuer und ein brandneuer - ohne Fred Durst!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Mit ‘Battlefield 6’ ist seit dem 10. Oktober eines der Game-Highlights des Jahres 2025 draußen. Auch im Soundtrack ist reichlich Action geboten: Neben Pantera, The Prodigy, den Red Hot Chili Peppers und anderen sind Limp Bizkit mir gleich drei Tracks vertreten – darunter das offizielle Theme des Spiels.

Die Playlist umfasst 14 Songs, die nicht nur in Zwischensequenzen, Singleplayer-Kampagnen und Menüs zu hören sind, sondern auch im Radio der unterschiedlichen Fahrzeuge (ob Kampfpanzer, Jeep oder Helikopter). Der Fokus des ‘Battlefield 6’-Soundtracks liegt auf Rock und Metal, Nu-Metal, Alternative und Hard Rock.

Von Limp Bizkit gibt es neben dem Klassiker ‘Break Stuff’ und der aktuellen Single ‘Making Love to Morgan Wallen’ auch den brandneuen Track ‘Battlefield: The After-Party’ zu hören – allerdings ohne Fred Durst, da es sich um ein Instrumental handelt. Der ‘Battlefield 6’-Song von Limp Bizkit entstand zusammen mit Game-Soundtrack-Komponist Henry Jackman.

Hört hier ‘Battlefield: The After-Party’ von Limp Bizkit aus ‘Battlefield 6’:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Im Rock-Soundtrack von ‘Battlefield 6’ bekommt ihr außerdem unter anderem folgende Rock- und Metal-Songs auf die Ohren:

  • ‘Bodies’ Drowning Pool
  • ‘Master Of War’ Bob Dylan
  • ‘Making Love To Morgan Wallen’ Limp Bizkit
  • ‘Invaders Must Die’ The Prodigy
  • ‘Hey Man, Nice Shot’ Filter
  • ‘Domination’ Pantera
  • ‘Can’t Stop’ Red Hot Chili Peppers
  • ‘Break Stuff’ Limp Bizkit
  • ‘Awake’ Godsmack

Die Macher der Serie ‘Alien: Earth’ würden diese Auswahl von 90er- und 2000er-Songs wohl „Classic Rock“ nennen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Battlefield 6 Games limp bizkit Nu Metal Shooter Soundtrack
Gamescom 2025: Das waren die Highlights für Metalheads
Gamescom
Auf der Gamescom 2025 gab es viel Interessantes für Metalheads zu sehen. An diesen Messe-Momente dürften Fans harter Musik gefallen finden.
Vom 20. bis zum 24. August 2025 fand die Gamescom in Köln statt. Im Rahmen der Messe wurden etliche kommende Sternstunden der Videospiel-Industrie präsentiert. Aber auch abseits dessen gab es einiges zu bestaunen. METAL HAMMER hat die wichtigsten Ereignisse und Vorstellungen der Messe zusammengetragen. Platz 10: Rockbeats (VÖ: 2026) In ‘Rockbeasts’  schlüpft man in die Rolle eines Bandmanagers im Musikbusiness der 1990er-Jahre. Hinter den Kulissen müssen die Strippen gezogen werden, um eine chaotische Band, bestehend aus tierischen Charakteren wie einem struppigen Huhn, einem rebellischen Reh und einem schlagzeugspielenden Hasen, auf Kurs zu bringen. Die Herausforderung: Die illustre Truppe von schäbigen…
Weiterlesen
Zur Startseite