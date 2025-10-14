Mit ‘Battlefield 6’ ist seit dem 10. Oktober eines der Game-Highlights des Jahres 2025 draußen. Auch im Soundtrack ist reichlich Action geboten: Neben Pantera, The Prodigy, den Red Hot Chili Peppers und anderen sind Limp Bizkit mir gleich drei Tracks vertreten – darunter das offizielle Theme des Spiels.

Die Playlist umfasst 14 Songs, die nicht nur in Zwischensequenzen, Singleplayer-Kampagnen und Menüs zu hören sind, sondern auch im Radio der unterschiedlichen Fahrzeuge (ob Kampfpanzer, Jeep oder Helikopter). Der Fokus des ‘Battlefield 6’-Soundtracks liegt auf Rock und Metal, Nu-Metal, Alternative und Hard Rock.

Von Limp Bizkit gibt es neben dem Klassiker ‘Break Stuff’ und der aktuellen Single ‘Making Love to Morgan Wallen’ auch den brandneuen Track ‘Battlefield: The After-Party’ zu hören – allerdings ohne Fred Durst, da es sich um ein Instrumental handelt. Der ‘Battlefield 6’-Song von Limp Bizkit entstand zusammen mit Game-Soundtrack-Komponist Henry Jackman.

Hört hier ‘Battlefield: The After-Party’ von Limp Bizkit aus ‘Battlefield 6’:

Im Rock-Soundtrack von ‘Battlefield 6’ bekommt ihr außerdem unter anderem folgende Rock- und Metal-Songs auf die Ohren:

‘Bodies’ Drowning Pool

‘Master Of War’ Bob Dylan

‘Making Love To Morgan Wallen’ Limp Bizkit

‘Invaders Must Die’ The Prodigy

‘Hey Man, Nice Shot’ Filter

‘Domination’ Pantera

‘Can’t Stop’ Red Hot Chili Peppers

‘Break Stuff’ Limp Bizkit

‘Awake’ Godsmack

Die Macher der Serie ‘Alien: Earth’ würden diese Auswahl von 90er- und 2000er-Songs wohl „Classic Rock“ nennen.

