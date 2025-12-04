Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sacred Reich stellen neuen Schlagzeuger vor

Phil Rind mit Sacred Reich am 15. Oktober 2025 im kalifornischen Berkeley
Phil Rind mit Sacred Reich am 15. Oktober 2025 im kalifornischen Berkeley
Foto: Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Sacred Reich machen Nägel mit Köpfen und verpflichten Aushilfsschlagzeuger Eduardo Baldo direkt als festes Band-Mitglied.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Sacred Reich mussten zuletzt Abschied von Schlagzeuger Dave McClain nehmen, welcher die Thrash-Metaller aus Arizona auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Für die jüngste Konzertreise im November durch Europa, die die US-Formation im Vorprogramm von Hatebreed bestritt, konnten Frontmann Phil Rind und Co. die Dienste von Trommler Eduardo Baldo gewinnen, der zuvor bei Red Devil Vortex aus Los Angeles die Felle verdrosch. Den Brasilianer hat die Gruppe nun offiziell als ihren neuen Drummer vorgestellt.

Derbe abgeliefert

„Wir würden gerne offiziell unseren neuen Schlagzeuger Eduardo Baldo in der Band willkommen heißen“, melden sich Sacred Reich in den Sozialen Medien zu Wort. „Baldo hat bei den kürzlich stattgefundenen Konzerten in Europa gespielt und derbe abgeliefert! Er ist ein großartiger Kel und passt super bei uns rein. Wir sind begeistert davon, mit Baldo hinter dem Drumkit fortzufahren, welcher seinen eigenen Stil, Enthusiasmus und Kraft miteinbringt. Willkommen bei Sacred Reich! Als zusätzlichen Bonus feiern wir heute Baldos Geburtstag! Lasst uns ihm alle alles Gute wünschen! Wir sind gerade dabei, dem Mix unseren neuen Longplayers INTO THE ABYSS fertigzustellen und schmieden Pläne für Juli und August in Europa. Wir freuen uns auf ein geiles 2026!“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Baldos Vorgänger Dave McClain hatte sich selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet, um seinen Ausstieg zu erklären: „Hallo zusammen! Wie ihr sicher schon vernommen habt, bin ich nicht mehr bei Sacred Reich. Seitdem ich 2018 dort eingestiegen bin, haben wir tolle Musik gemacht und spaßige Zeiten zusammen erlebt. Ich habe mich dazu entschlossen, weiterzuziehen, und wünsche ihnen allen das Beste für die Zukunft.

Sonos Beam (Gen 2) - Soundbar - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b/g/n/ac, schwarz
Sonos Beam (Gen 2) - Soundbar - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b/g/n/ac, schwarz Für € 349,00 bei Amazon kaufen

Wenn ihr in den vergangenen sechs Jahren auf einem Sacred Reich-Konzert wart, war es mir ein Vergnügen, für euch aufzutreten und viele von euch getroffen zu haben. Weiter werde ich zu hundert Prozent mein Ding machen — sei es nun Live-Spielen, Aufnehmen, Unterrichten oder einfach nur in meinem Heimstudio spielen. Ich hoffe, ich sehe euch alle wieder da draußen in Welt. Aber jetzt zurück in meinen Schlagzeugraum.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Dave McClain Drummer Eduardo Baldo Neu Sacred Reich Schlagzeuger Trommler
Slipknot: Neue Musik kommt, versichert Eloy Casagrande
Slipknot-Drummer Eloy Casagrande (hier noch mit Sepultura beim Rock in Rio 2022)
Bei Slipknot zeichnet sich vorerst weiterhin kein weißer Rauch bezüglich neuer Musik ab. Laut Eloy Casagrande schreibt die Band weiter Songs.
Slipknot werkeln bekanntlich gerade an neuer Musik — in ihrem eigenen Tempo, versteht sich. Daher ist es mehr als verständlich, wenn sich die Fans mittlerweile wundern, wann es endlich so weit ist, dass Corey Taylor und Co. mit etwas Vorzeigbarem um die Ecke biegen. Hierzu hat nun der neue Schlagzeuger Eloy Casagrande (ehemals bei Sepultura) etwas beizutragen. Das ist jedoch nicht mehr als ein Vertrösten darauf, dass die Alternative-Metaller an Song-Ideen herumbasteln. Weiter am Machen Bei der Drummer's Review gab der Slipknot-Musiker zu Protokoll: "Was ich euch im Augenblick sagen kann, ist, dass wir am Kochen sind. Wir machen auf jeden…
Weiterlesen
Zur Startseite