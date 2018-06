Saitenhieb: Bei Hempels auf der Wiese

Foto: Claudia Rose. All rights reserved.

Drei Tage exzessiver Musikgenuss und ausgelassenes Feiern mit Freunden und Fremden. Keine Hierarchien, Ausbruch aus dem Alltagstrott, wir lassen uns einfach mal gehen – ab in die Festivalsaison 2018!

Mit Rock am Ring und Rock im Park starten am Wochenende zwei der größten deutschen Musikveranstaltungen. Bei vielen Besuchern fallen nicht nur die Hemmungen in Sachen Vergnügen, sondern offensichtlich auch jeglicher Sinn für Ordnungsbewusstsein und der Respekt vor fremden Eigentum.

Was am Sonntag bleibt, wenn das letzte schale Dosenbier leergetrunken, der letzte Ton verklungen und die Heimreise angetreten wird, sind oft kriegsähnliche Zustände in Form von tonnenweise Müll.

Kurzum, ein Schlachtfeld. Eingerissene Zelte, malträtierte Pavillons, brennende Müllberge oder gar die halbe Wohnungseinrichtung. Festivals statt Sperrmüllentsorgung, Wiesen und Felder als großer Abfalleimer.

Klar, wer zückt samt Kater, Sonnenbrand und mit maximaler Erschöpfung schon gerne den Müllsack? Aber mal ehrlich: Werfen wir daheim oder bei Mutti auch unsere Raviolireste und Grillüberbleibsel auf den Flokatiteppich unter den Wohnzimmertisch? Falls ja, ist bei der Erziehung einiges schiefgelaufen.

Wer den ganzen Mist beseitigen muss, welche Konsequenzen für den Veranstalter entstehen? Egal! Zuhause wartet ein warmes Bett im sauberen Schlafzimmer. Ganz schön einfach, oder?

Dabei sind es nur wenige Handgriffe, die nicht nur euer Gewissen, sondern auch den Aufwand für Andere deutlich erleichtern. Aufräumen und halbwegs Ordnung halten funktioniert im Kollektiv mindestens genauso gut, wie das gemeinsame Feiern mit der Camping-Gemeinde und tut auch nicht weh. Versprochen. Also Mülltüte raus und los geht’s. Mutti wäre stolz auf euch!