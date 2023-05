Scorpions-Frontmann Klaus Meine wird 75 Jahre alt

auch interessant

Klaus Meine zählt ab heute 75 Lebensjahre. Wir wünschen natürlich nur das Beste zu diesem feierlichen Ereignis, denn seit nunmehr mehr als 55 Jahren beeinflusst der Musiker nicht bloß das deutsche Rock-Geschehen, viel eher prägen die Scorpions-Hymnen das internationale Verständnis dessen, was seit den späten Sechzigern als Hard Rock und in weiterem Sinne als Heavy Metal verstanden wird. Neben Vorreitern wie Deep Purple und Black Sabbath behauptete sich die niedersächsische Band als eine der ersten im globalen Hard ’n‘ Heavy-Olymp und bereichert die Welt seither genreübergreifend mit kultigen Vormarsch-Titeln, gefühlvollen Balladen und stets melodisch-rhythmischen Ohrwürmern für so ziemlich jeden Anlass.

Klein-Meine nimmt Fahrt auf

Empfehlung der Redaktion Klaus Meine: Keine Ruhestand für Scorpions Hard Rock Vor 57 Jahren fanden die Scorpions zueinander, vor 50 Jahren erschien ihr erstes Album. Klaus Meine denkt jedoch nicht an Rente. Dass es eines Tages dazu kommen sollte, war dem ausgebildeten Dekorateur und ehemaligen LKW-Fahrer in diesem Ausmaß sicherlich nicht bewusst. Der Traum, irgendwann zum Profimusiker heranzuwachsen, existierte jedoch bereits seit Meines früher Jugend. Inspiriert von seinen und zu dem Zeitpunkt kollektiv gefeierten Helden Elvis Presley, den Beatles und den Rolling Stones stieg Klaus Meine bereits mit 15 jungen Jahren seinem ersten Bandprojekt bei, das allerdings nicht lange währen sollte.

Auch der zweite Anlauf mit den Shamrocks bzw. den Mushrooms mündete karrierebezogen im Nichts, gewährleistete dem begeisterten Jugendlichen jedoch erste Einblicke ins praktische Rocker-Dasein, bevor er für 18 Monate in die Bundeswehr eingezogen worden war. Mit seiner Rückkehr ergab sich Mitte der Sechziger Jahre die glorreiche Option, mit den Kollegen Michael und Rudolf Schenker, Karl-Heinz Vollmer, Joachim Kirchhoff und Wolfgang Dziony seine langjährigen Träume verwirklichen zu können. Die bereits bestehende Formation Scorpions nahm Hobby-Musiker Klaus Meine in ihre Reihen auf und sollte somit die endgültige Erfolgsgarantie erhalten.

Die Blütezeit der Scorpions

Empfehlung der Redaktion Scorpions: James Kottak war überrascht von seinem Rauswurf Hard Rock , Heavy Metal Wie James Kottak erklärte, sei er nicht in die Tatsache eingeweiht gewesen, dass die Scorpions planten, ihn durch Mikkey Dee zu ersetzen. Der Weg bis zum internationalen Durchbruch sollte sich zwar über mehr als ein Jahrzehnt strecken, starken Willen und konditionierte Ausdauer erfordern, zahlte sich jedoch spätestens mit der Veröffentlichung von LOVEDRIVE im Jahre 1979 erfolgreich aus. Das neun Titel umfassende sechste Studioalbum der Scorpions machte rund um den Globus auf die deutsche Hard Rock-Gruppe aufmerksam, die bis dato zwar regelmäßig und hochmotiviert abgeliefert, allerdings bloß in engeren Kreisen Wellen geschlagen hatte.

LOVEDRIVE bei Amazon bestellen

Die Hochphase der Scorpions-Historie umfasst die gesamten Achtziger Jahre mit den Releases der Kult-Alben BLACKOUT (1982), LOVE AT FIRST STING (1984), SAVAGE AMUSEMENT (1988) und CRAZY WORLD (1990) – und gipfelt in der ‘Wind Of Change’-Singleauskopplung der zuletzt genannten Platte. Besagter Titel erreichte im Jahr 1991 Platz Eins in elf europäischen Hitparaden und rühmte sich im selben Jahr als erfolgreichste Single weltweit.

Mit 75 Jahren um den Erdball

Empfehlung der Redaktion Scorpions ändern Text von ‘Wind Of Change’: wegen Russland Hard Rock Die Scorpions haben eine Textstelle in ‘Wind Of Change’ abgeändert. Wegen des Kriegs in der Ukraine soll Russland nicht romantisiert werden. Auch die Nachfolger FACE THE HEAT (1993) und PURE INSTINCT (1996) ließen Aufmerksamkeit und Erfolg hageln, allerdings in bescheidenerem Maße. Als unterdessen hocherfolgreiche und etablierte Rock-Institution unterhielten (und unterhalten) die Scorpions umfangreiche Fangemeinden auf der gesamten Welt, die der Band seit Jahrzehnten treu zur Seite stehen. Auch im Jahre 2023, knapp 60 Jahre nach der Vereinigung der Hard Rock-Giganten, sorgen Klaus Meine und Co. mit der Veröffentlichung von ROCK BELIEVER nach wie vor für schmetternde Ladungen an Powerchords und hymnischen Melodien, die trotz wandelnden Zeitgeists zum Ursprung des Genres zurücklotsen und begeistern. Und das auch nach wie vor ohne Scheu vor politischen Statements – siehe die für die Ukraine veränderte Version des unsterblichen ‘Wind Of Change’. Diese wurde bei den kürzlichen Live-Terminen der verschobenen Welttournee zum 2022 veröffentlichten aktuellen auch auf die Bühne gebracht. Fans aus München haben noch eine Chance, die Musiker im Rahmen dieser Tour zu sehen.

ROCK BELIEVER bei Amazon bestellen

Wir gratulieren Scorpions-Frontmann Klaus Meine zum 75. Geburtstag, der offensichtlich nicht mehr zu den Jüngsten zählt, es allem Anschein nach aber nicht sein lassen kann. Soll er auch nicht. Cheers!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.