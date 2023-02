Sid Wilson von Slipknot verrät seinen Lieblings-Song

In einem Interview mit dem amerikanischen Revolver Magazin sagte Sid Wilson, dass die Slipknot-Songs, die nicht so oft live gespielt werden, seine liebsten sind. Aber es gibt einen, den er als das Nonplusultra der Band bezeichnet.

„Meine Lieblingsstücke sind immer die, die nicht live gespielt werden“, so der 46-Jährige. „‘Skin Ticket’ ist einer meiner absoluten Lieblings-Songs. Wenn man den Titel hört, fühlt man sich ganz anders. Man wusste vorher nicht, dass diese Art von Angst in der Welt überhaupt existiert. Sie holt einen aus seiner alltäglichen Welt heraus und bringt einen an einen sehr dunklen Ort.“

Slipknot-Klassiker nur wenige Male live gespielt

‘Skin Ticket’ stammt von dem Klassiker IOWA (2001), das als eines der härteren Alben von Slipknot gilt. Es war seinerzeit wegweisend für die Band.

Laut Setlist.fm wurde ‘Skin Ticket’ von der Band nur 14 Mal live gespielt, zuletzt im November 2016 beim Knotfest Japan. Davor hatten es Slipknot nur 2005 in ihrem Set.„Ich weiß nicht, warum das mein Favorit ist“, so der DJ im Interview weiter. „Vielleicht, weil es eine Erinnerung an mich ist, immer auf der Hut zu sein und danach zu streben, noch besser zu werden – um den Menschen in der Welt zu helfen. Denn Songs wie ‘Skin Ticket’ machen es so real, es ist keine Fantasie.“

