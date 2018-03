Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators arbeiten an drittem Album

Kürzlich machten Gerüchte aufgrund vager Andeutungen von Slashs Freundin die Runde, dass sich Slash und Myles Kennedy im Studio befänden. Nun ist es offiziell: Ein drittes Album ist in Arbeit.

Die Band, bestehend aus Slash (Gitarre), Myles Kennedy (Gesang), Brent Fitz (Schlagzeug), Todd Kerns (Bass, Gesang) und Frank Sidoris (Gitarre, Gesang) begaben sich mit Produzent Michael „Elvis“ Baskette (Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus) ins Studio.

Slash ist heiß

„Ich bin total heiß auf diese Scheibe“, so Slash. „Wir haben ein paar coole Songs, die auch live super funktionieren werden. Seit acht Jahren arbeite ich nun schon mit Myles, Brent und Todd, und es ist immer noch geil.“

Slash betont, dass man immer weiter zusammenwachse und sich auch weiterentwickle: „Frank stieß bei der ,World On Fire‘-Tour zu uns, was der Band einen weiteren kreativen Schritt ermöglichte.“

Weiterlesen AC/DC: Arbeiten Angus Young und Axl Rose an neuem Album? Nach den Spekulationen des Band-Biografs hat nun auch Rose Tattoo-Fronter Angry Anderson eine "Zeugenaussage" abgegeben. Natürlich steht für Slash die „Not In This Lifetime“-Tour mit Guns N‘ Roses an erster Stelle, es gibt noch einige Sommer-Festival-Headlinergigs zu bestreiten, bei denen er 110% geben will:

„Unsere Shows bei den Festivals in Europa waren einfach unbeschreiblich. Ich sah rüber zu Axl, Duff und Dizzy, die ich schon ewig kenne, und gleichzeitig ist es eine komplett neue Erfahrung mir Richard, Frank und Melissa.

Es fühlt sich an, wie in einer neuen Band zu sein, aber gleichzeitig ist da diese Chemie untereinander, die von den ganz frühen Tagen stammt. Eine ganz natürliche Sache, die schon immer da war.“