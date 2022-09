Slash: womöglich keine Solomusik in den nächsten Jahren

Guns N’ Roses sind weiterhin gut beschäftigt. Die Sleaze-Rocker um Axl Rose uns Slash spielen in diesem Jahr noch in Südamerika, Mexiko, Asien, Australien und Neuseeland. Zudem erwartet jeder, dass die Gruppe endlich einen CHINES DEMOCRACY-Nachfolger vorlegt. Insofern dürften die Terminpläne der einzelnen Bandmitglieder auf absehbare Zeit bereits ziemlich voll sein. Soloalben werden demzufolge schwer umzusetzen sein.

Abwarten und Bier trinken

In die gleiche Kerbe schlägt auch eine neue Interviewaussage von Alter Bridge-Frontmann Myles Kennedy (siehe Video unten), der bekanntlich auch in der Band von Slash singt. Auf die Frage, ob er glaubt, dass Slash in den kommenden Jahren Songs für die gemeinsame Formation schreiben wird, gab der 52-Jährige zu Protokoll: „Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, wir sind alle wirklich dankbar und zu einem gewissen Grad auch überrascht von dem Lauf, den wir hatten.

Als ich damals im Jahr 2009 zum ersten Mal mitgemacht habe, um das Lied ‘Starlight’ zu singen, und wir dann letztlich BACK FROM CALI [das Solodebüt von Slash — Anm.d.A.] gemacht haben, dachte ich, dass es das so ziemlich gewesen sein würde. Doch dann schlug er vor, zusammen auf Tour zu gehen. Und ich glaubte: Okay, es wird eine Konzertreise geben — und das wird es sein. Aber wenn man mir erzählt hätte, dass wir zwölf oder 13 Jahre später diesen langen Lauf gehabt haben würden, mehrere Alben veröffentlicht haben würden und einige Male um die Welt getourt sein würden, hätte mich das umgehauen. Also schätze ich, dass die Zeit zeigen wird, wie es weitergeht.“

Nach dem Solodebüt von Slash, auf dem Kennedy ein paar Stücke einsang, ging die gemeinsame Reise der beiden Musiker unter dem Bandnamen Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators weiter. Bislang hat die Gruppe die Longplayer APOCALYPTIC LOVE (2012), WORLD ON FIRE (2014), LIVING THE DREAM (2018) und 4 (2022) rausgebracht.

