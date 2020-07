Slipknot: Das Equipment von Gitarrist Mick Thomson

Seit August 2019 steht das aktuelle Slipknot­-Studioalbum WE ARE NOT YOUR KIND in den Geschäften. Eigentlich wollte die Band ihren Fans die Scheibe beim 2020er­Wacken Open Air präsentieren. Doch die pandemisch begründete Absage aller Festivals verhindert dies leider. Dabei wäre es für Gitarrenfetischisten sicher spannend gewesen, wie Thomson seinen exzellenten Studio­-Sound auf die Bühne überträgt.

Alle seine Parts auf WE ARE NOT YOUR KIND wurden mit Omega­ Amps aufgenommen, erläutert der Amerikaner: „Im Studio kamen zwei Omega Obsidians zum Einsatz, die ich direkt in eine 4x12er Box gespielt habe. Dies war auch auf dem ersten Teil der Tour mein Setup.“ Und welche Gitarren hat er im Studio ausgewählt? „Alle Songs, die in Drop­ B gestimmt sind, wurden mit meiner metallisch­grünen Jackson eingespielt. Sie ist perfekt, das Holz, die Elektrik, nicht zu toppen. Andere Gitarren klingen je nach Riff oder Powerchord mal fetter, mal dünner. Die grüne Jackson dagegen klingt immer gleichbleibend druckvoll. Für die Songs in Drop­ A habe ich die schwarze Jackson eingesetzt, die ich ebenfalls auch live dabei habe.

