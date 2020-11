Slipknot: schwer am Songs schreiben für neues Album

auch interessant

Slipknot machen, was die meisten Bands in diesen anhaltenden Zeiten der Corona-bedingten Isolation machen: an neuer Musik werkeln. Laut Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan hat die Band sogar die komplette vergangene Woche damit verbracht, an frischen Songs zu schreiben. Dies hat der Mastermind der Masken-Metaller während eines Live-Streams verraten, mit dem die Gruppe ihren neuen No. 9 Iowa Whiskey vorgestellt hat (siehe Video unten).

„Es ist irgendwie eine interessante Zeit zurzeit“, sagte der Slipknot-Mann. „Wir nehmen diese Zeit her, um etwas neue Musik zu schreiben. In der vergangenen Woche haben wir einfach eine gute Zeit gehabt, viel gegessen und Gott-Musik geschrieben. Wir haben also eine gute Zeit. […] Da sich jeder gerade viel Auszeiten nimmt, dachten wir, wir benutzen sie, um zusammen zu kommen und das zu tun, was wir wahrscheinlich am besten können. Und das ist Musik zu schreiben.

Ein Mittel gegen die Langeweile

Es war gut, denn es gibt keinen Druck. Es ist nicht so, dass wir müssten. Wir machen es, weil wir es wollen. Und es war einfach ein Segen, da sich Langeweile einstellen kann. Und ich weiß, wir alle in der Welt drehen gerade durch. Daher haben wir wirklich Glück, in der Lage zu sein, beieinander sein und das tun zu können, was wir am meisten lieben.“

Anfang Oktober hatte Sänger Corey Taylor in einem Interview angedeutet, dass die Band für den Nachfolger von WE ARE NOT YOUR KIND (2019) wieder ziemlich abseitige Dinge ausheckt. „Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Clown gesprochen. Es ging darum, was wir tun sollen. Denn offensichtlich denken wir darüber nach, wie das nächste Album sein könnte. Und er ist schräg drauf, Junge. Das ist bombig. Ich liebe es, wenn er in dieser verrückten Verfassung ist. Denn ich weiß, dass ich Zeug hören werde, dass ich niemals zuvor gehört habe. Er ist so verdammt kreativ. Und das inspiriert Jim [Root, Gitarrist – Anm.d.R.]. Und alle Dominosteine fangen echt an, umzufallen. Das ist also ziemlich irre. Ich kann es kaunm erwarten.“

WE ARE NOT YOUR KIND jetzt bei Amazon holen!