Slipknot und All That Remains könnten im nächsten Jahr gemeinsam auf Tour gehen

Da soll noch mal einer sagen, Social Media würde die Menschen nicht zusammenbringen. Denn eine Fan-Anfrage auf Twitter hat dazu geführt, dass Slipknot und All That Remains jetzt Pläne für eine gemeinsame Tour im nächsten Jahr schmieden.

Alles fing damit an, dass ein Fan folgende Worte auf Twitter verfasst und dabei Corey Taylor und Philip Labonte erwähnt hat:

„Ich sitze nur hier und warte auf eine Zusammenarbeit zwischen @CoreyTaylorRock und @philthatremains“

Daraufhin meldete sich prompt Labonte zu Wort und antwortete: „Ich will einfach nur mit ihm [Corey Taylor, Anm.] touren. Stone Sour oder Slipknot.“

I just wanna tour with him. SS or Slipknot. — Phil That Remains on tour 9/17-9/28 (@philthatremains) September 19, 2018

Weiterlesen Slipknot-Themenspukhaus in Iowa In ihrer Heimatstadt Des Moines in Iowa haben Slipknot bereits etliche Shows gespielt. Ein ganz spezielles Spektakel will die Band nun aber mit der Eröffnung eines Band-Spukhauses erreichen. Jetzt hat auch Corey Taylor von den Wünschen mitbekommen und antwortet mit „Wir werden es möglich machen“. Daraufhin hat ein euphorischer Labonte mit „Sag einfach Bescheid, wir werden da sein.“ geantwortet. Doch dann musste Corey ihn auf das nächste Jahr vertrösten: Könnte erst nächstes Jahr was werden. Aber du weißt, was das heißt. Wir sprechen bald. #2019“

Might have to be next year. But you know what that means. We’ll talk soon. #2019 — CONGLATURATION !!! (@CoreyTaylorRock) September 19, 2018

Mit seinem Tweet und dem Hashtag #2019 spielt Corey Taylor natürlich auf das kommende Slipknot-Album an, welches im kommenden Jahr erscheinen soll. Erst im Juni dieses Jahres gab Taylor ein Update zum neuen Album und so soll es bereits Anfang 2019 ins Studio gehen:

„Ich habe fantastische Neuigkeiten. Einige von euch wissen es bereits, aber ich werde es jetzt offiziell machen: Wir arbeiten an einem neuen Album. Es ist erst in der Demophase, aber wir haben sehr ernste, vorläufige Pläne, um Anfang 2019 ins Studio zu gehen und das Ganze ins Rollen zu bringen. Wir haben zur Zeit 16 Songs fertig geschrieben und diese sind verdammt gefährlich geworden.“

Doch nicht nur Slipknot arbeiten an einem neuen Album, auch von All That Remains soll es im nächsten Jahr neue Musik geben. Dies ließ Labonte auch Corey Taylor auf Twitter wissen: „Wir werden ein neues Album veröffentlichen, mein Dude. Und es ist ziemlich heftig. Sag Bescheid, wir sind dabei.“

We will have a new record out, my dude. And it’s a pretty heavy one. Just let us know, we’re in. — Phil That Remains on tour 9/17-9/28 (@philthatremains) September 19, 2018

Erst kürzlich haben All That Remains mit dem neuen Song ‚Fuck Love‘ einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album gegeben. Den Song könnt ihr euch direkt hier anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=W_sB2pUZlcI Video can’t be loaded: All That Remains – Fuck Love (https://www.youtube.com/watch?v=W_sB2pUZlcI)

Slipknot haben auch kürzlich bekannt gegeben, dass sie an einer Neu-Veröffentlichung von ALL HOPE IS GONE (Review) arbeiten. Diese könnte ebenfalls im nächsten Jahr erscheinen.

