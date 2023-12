So half der Soundgarden-Produzent Chris Cornell bei ‘Black Hole Sun’

W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless verletzte sich unlängst schwer am Rücken - wie das den Fortschritt am neuen Album einschränkt, erklärte er in einem Interview.

Songwriting weit Fortgeschritten In einem Interview mit The Metal Voice wurde Blackie Lawless, der Frontmann von W.A.S.P., über den Fortschritt der Songwriting- und Aufnahme-Sessions für das lang ersehnte neue Album befragt. „Die Arbeiten sind schon ziemlich weit fortgeschritten“, antwortete der Frontmann. „Aber nachdem ich mich auf Tour verletzt hatte, erlebten wir einen Rückschlag. Alles wurde erst mal auf die lange Bank geschoben. Aber wir sind ziemlich weit im Schreibprozess. Und wir sind wirklich aufgeregt darüber, aber es sieht so aus, als ob wir uns erst nach dem Jahreswechsel wieder darauf konzentrieren können.“ Zum hohen gewollten musikalischen Standard der neuesten Alben…