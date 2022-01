Spotify: #CancelSpotify und vier Milliarden Dollar Marktwertverlust

auch interessant

Nach Neil Youngs Spotify-Ausstieg entschloss sich auch Musikerin Joni Mitchell, die Plattform zu verlassen, und rief die Hashtags #CancelSpotify und #DeleteSpotify ins Leben. Nun herrscht Besorgnis um die Zukunft des Streaming-Dienstes, sollten sich weitere Musikerinnen und Musiker dem Boykott anschließen.

Der Neil Young/Joe Rogan-Fall

Aber was veranlasste Neil Young und Joni Mitchell zu diesem radikalen Schritt? Der kanadische Musiker kritisierte öffentlich die Inhalte von Joe Rogans „The Joe Rogan Podcast“, in dem der US-amerikanische Comedian und MMA-Kommentator scheinbar „falsche Informationen über Impfstoffe“ verbreiten und „damit womöglich den Tod derjenigen“ verursachen würde, die „dieser von Rogan verbreiteten Fehlinformationen Glauben schenken“. Gleichzeitig drohte Young, Spotify aufgrund dessen zu verlassen, sollte Rogan nicht von der Plattform verschwinden. Ein leichtes Ultimatum für Spotify, die im Jahr 2020 etwa 100 Millionen Dollar für die Exklusivrechte an Rogans Podcast zahlten.

Empfehlung der Redaktion David Draiman verteidigt Spotify in Neil Young-Zwist Metal David Draiman feiert den Streaming-Anbieter Spotify dafür, dass er nicht vor Neil Young eingeknickt ist. Sebastian Bach dagegen feiert Neil Young. Nach Neil Youngs Verbannung von der Streaming-Plattform meldeten sich sowohl Disturbed-Frontman David Draiman als auch Ex-Skid Row-Sänger Sebastian Bach zu Wort, um die Situation zu kommentieren. „Ich applaudiere Spotify dafür, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, die Redefreiheit zu bewahren und nicht vor dem Mob zu kapitulieren“, so Draiman, dessen Meinung sich Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta anschloss. Bachs spöttische Einstellung zu Draimans Aussage war seiner Antwort deutlich zu entnehmen: „Stell dir vor, du bezeichnest dich als Rocker und stellst dich auf die Seite eines Typen, der einen Podcast hat, statt auf die von Neil Young.“

Spotify-Aktie um 25% gefallen

Unterdessen, da die Folk-Musikerin Joni Mitchell ihre Solidarität mit Young bekundete, indem sie ihren Albumkatalog vollständig von Spotify entfernte, und die Hashtags #DeleteSpotify und #CancelSpotify mittlerweile auf Twitter trenden, scheint es, als ob diese Bewegung den Wert des Online-Dienstes tatsächlich verändert – in monumentaler Größenordnung. „Ich habe beschlossen, meine gesamte Musik von Spotify zu entfernen. Unverantwortliche Leute verbreiten Lügen, die Menschen das Leben kosten“, so Mitchell auf ihrer Web-Seite. „Ich bin solidarisch mit Neil Young und der weltweiten wissenschaftlichen und medizinischen Meinung zu dieser Angelegenheit.“

Empfehlung der Redaktion Spotify-CEO investiert 100 Millionen Euro in Kriegsfirma Metal Spotify-CEO Daniel Ek hat erneut eine Menge Kritik auf sich gezogen — mit einer Investition bei einer Firma, die eine KI fürs Militär entwickelt. Laut Forbes machen sich die Investoren von Spotify nun angesichts der Kontroverse um Neil Young Sorgen um den Marktwert der Plattform. Seit Anfang 2022 ist der Wert der Spotify-Aktie um 25 % gefallen, was den Streaming-Dienst bereits vier Milliarden Dollar gekostet hat. In der Ungewissheit über die Anzahl an Personen, die sich dem Boykott in kommender Zeit noch anschließen mögen, macht sich Unruhe breit.

Was darf und was nicht

Angesichts der Größe und Reichweite von Spotify überrascht solch ein Streitfall wohl kaum. Schon vor einiger Zeit geriet der Streaming-Dienst wegen der schlechten Entlohnung seiner vertretenen Künstlerinnen und Künstler in Verruf; seither häufen sich die Vorwürfe gegen das Unternehmen. In erster Linie jedoch hat jede Person die Berechtigung, die Plattform aus privater oder geschäftlicher Motivation zu nutzen. Dass die Intentionen dabei variieren, sollte klar sein. Wenn das Gerüst bereits zu kollabieren droht, weil ein einziger Podcaster unbeliebte Meinungen vertritt, worauf darf sich die Metal-Gemeinschaft bei all der Verherrlichung unpopulärer Themen dann vorbereiten?