Stone Sour: Band-Pause auf unbestimmte Zeit

Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

auch interessant

Corey Taylor ist derzeit vielbeschäftigt. Er ist gerade dabei, sein erstes Soloalbum, CMFT, zu promoten und plant auch schon einen Nachfolger. Für seine Band Slipknot mussten in diesem Jahr zudem jede Menge Tourdaten abgesagt werden, sodass Ersatztermine ins nächste Jahr gelegt werden und somit auch Taylors Kalender für 2021 füllen.

Während benannte Corey Taylor-Projekte auf Hochtouren laufen, gab es von Stone Sour bereits länger nichts mehr zu hören. Nicht nur der Frontmann ist derzeit anderweitig beschäftigt, auch Stone Sour-Gitarrist Josh Rand arbeitet an einer Solo-Karriere und hat auch schon einige Songs komponiert. Schlagzeuger Roy Mayorga sitzt zudem mittlerweile als Nachfolger von Vinnie Paul bei Hellyeah an den Drums. So kommt es nicht allzu überraschen, dass Stone Sour nach Angaben von Corey Taylor derzeit eine Pause einlegen.

Zu Gast beim australischen Podcast The Greenroom with Neil Griffiths äußerte sich der Sänger zum aktuellen Stand der Band, die zuletzt 2017 ein Album (HYDROGRAD) herausgebracht hatte. Im Interview berichtet der Frontmann, das es in naher Zukunft wohl auch keine neue Musik geben würde, da sich die Gruppe eine Auszeit nimmt. „Ich habe das Gefühl, dass Stone Sour vorerst seinen Lauf genommen hat. Wir haben uns innerhalb der Band unterhalten und beschlossen, Stone Sour auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Das ist der Stand der Dinge.“