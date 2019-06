Streitfall Majesty: Gänsehaut wegen Unbehagen oder Metal für Nacken, Herz und Arsch?

Teile der METAL HAMMER-Redaktion streiten sich über REBEL DAYZ: Bei dem neuen Nitrogods-Album gehen die Meinungen auseinander.

REBEL DAYZ spaltet die Gemüter: Während Matthias Mineur dieser Scheibe attestiert, sie schwitze kochenden Asphalt aus, erkennt Sebastian Kessler weder den antreibenden Groove noch die verschlagene Versoffenheit noch die entspannte Eleganz des Originals. In der positiven Bewertung wird erwähnt, dass Lemmy – würde er noch leben – sicher Tränen der Freude in den Augen gehabt hätte. In der negativen Review ist jedoch davon die Rede, dass es möglich sei, dass Lemmy geweint hätte – dann aber nicht vor Freude. https://www.youtube.com/watch?v=KCd0XFK9biY