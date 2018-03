Studie: Bring Me The Horizon-Hörer sind neurotisch und gewissenlos

Du bist, was du hörst: Und Bring Me The Horizon-Hörer sind anscheinend neurotisch und gewissenlos. Das fand eine Studie der Stanford Universität und dem Psychometrics Centre der Universität in Cambridge heraus, deren eigentliches Forschungsziel darin bestand herauszufinden, ob computerbasierte Analysen genauere Aussagen über die Persönlichkeit eines Menschen treffen können, als dessen Freunde und Familienmitglieder.

Dabei untersuchte die Studie mithilfe der App myPersonality und den „Gefällt mit“-Angaben die Interessen und emotionalen Eigenschaften von Facebook-Nutzern. Die New York Times machte kürzlich im Zusammenhang mit dem Cambridge Daten-Skandal auf diese Studie aufmerksam.

Es wurde unter anderem die Verbindung zwischen Persönlichkeit und Musikgeschmack untersucht. Die Ergebnisse werfen leider kein sonderlich gutes Licht auf einige Metalheads.

https://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc Video can’t be loaded: Marilyn Manson – The Beautiful People (https://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc)

Aus denen lässt sich nämlich erkennen, dass neben Bring Me The Horizon auch Escape The Fade-Hörer die am wenigsten gewissenhaftesten Menschen sind und dazu noch neurotisch. Zu letzterer Aussage gesellen sich auch noch Marilyn Manson-Fans.

Hörer des Schock-Rockers, Judas Priests und Rammsteins seien außerdem die am wenigsten umgänglichen Personen und Nightwish-Fans präge eine eher introvertierter Natur.