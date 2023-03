Jetzt die KÖNIG DER ASCHE-CD sichern: Dieses weltexklusive Subway To Sally-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 04/2023.

Nach dem experimentelleren HEY! kehren Subway To Sally auf HIMMELFAHRT zu ihrer Kernkompetenz zurück. Das kommende Album klingt stellenweise überraschend metallisch und düster, setzt jedoch die Hoffnung ins Zentrum und beinhaltet tiefsinnige Texte sowie einige Hits. Noch bevor das neue Studioalbum erscheint, feiert METAL HAMMER die Band mit einer großen Titelgeschichte und einer exklusiven CD-Beilage: Vier Klassiker in wunderbaren Live-Versionen und vier exklusive Tracks erwarten euch auf KÖNIG DER ASCHE. Darunter das brandneue Stück ‘König der Asche’, das ihr nur hier zu hören bekommt, sowie ‘Goldener Reiter’ zusammen mit Joachim Witt. Dieses einmalige Subway To Sally-Album gibt es nur zusammen…