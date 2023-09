Die finale Tour der Hard Rock-Titanen Aerosmith hat gerade erst angefangen und kommt aufgrund einer Verletzung schon zu einem Halt.

Aersomith haben mehrere Shows ihrer Nordamerika-Abschiedstournee verschoben, nachdem Sänger Steven Tyler während einer kürzlichen Aufführung stimmliche Schäden erlitten hatte. Laut der Band hat Tyler bei ihrem Konzert am vergangenen Samstag in Elmont, New York, Schäden an seinen Stimmbändern erlitten und wurde daher angewiesen, mindestens 30 Tage lang nicht zu singen. „Ich bin zutiefst betrübt, sagen zu müssen, dass mir mein Arzt strikte Anweisungen gegeben hat, die nächsten 30 Tage nicht zu singen“, sagte Steven in einer Erklärung. „Ich habe stimmliche Schäden während des Konzerts am Samstag erlitten, die zu nachfolgenden Blutungen geführt haben. Wir müssen einige Termine verschieben, damit wir…