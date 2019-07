„The Last Of Us Part II“: Neue Gerüchte zur Veröffentlichung

Ellie ist in „The Last Of Us Part II“ deutlich älter – die Handlung spielt 5 Jahre nach dem ersten Teil

Die Fortsetzung zum postapokalyptischen Action-Adventure „The Last Of Us“ wurde ganz offiziell im Rahmen der Veranstaltung „PlayStation Experience“ im Dezember 2016 angekündigt. „The Last Of Us Part II“ spielt fünf Jahre nach dem ersten Teil und als Spieler übernimmt man die Rolle von Ellie, die sich unter anderem mit einem mysteriösen Kult herumschlagen muss.

„The Last Of Us Part II“: Wann erscheint das Spiel?

Gameplay-Trailer

Ein angeblicher Insider aus dem chinesischen Forum „A9VG“ will nun aber wissen, wann „The Last Of Us Part II“ veröffentlicht wird. Warum man ihm glauben sollte? Der gleiche User sagte den Erscheinungstermin von „Death Stranding“ richtig voraus. Ihmzufolge soll „The Last Of Us Part II“ im Februar 2020 veröffentlicht werden und angeblich in vier unterschiedlichen Versionen:

Standard

Special Edition

Collector’s Edition

Ellie Edition

Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, nimmt die ganzen Gerüchte rund um die Veröffentlichung von „The Last Of Us Part II“ hingegen mit Humor. Auf Twitter schrieb er im Scherz, dass der Release des Titels jedes Mal um fünf Minuten nach hinten verschoben wird, wenn jemand danach fragt:

