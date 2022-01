Till Lindemann begeistert Israel mit Neujahrskonzert

Till Lindemann hat 2022 professionell begonnen und mit einem Konzert in Israel eingeläutet. So trat der Rammstein-Sänger am Neujahrstag in Cholon bei Tel Aviv auf. Und wie berichtet wird, verzückte der gebürtige Leipziger regelrecht seine 4.000 anwesenden israelischen Fans bei der Show in der ausverkauften Toto Hall.

Natürlich werden sich viele zu Recht fragen: Ein volles Konzert mitten in der Coronapandemie? Das geht nur mit strengen Hygienebestimmungen. So wurde die ganze Band direkt nach ihrer Landung in Israel auf COVID-19 getestet. Nach einem positiven Befund beim Schlagzeuger rekrutierte Till Lindemann den lokalen Drummer Shaked Furman. Für Zuschauer waren eine vollständige Impfung oder einer negativer PCR-Test vorausgesetzt. Ein Konzertbesucher namens Dimitri Stern kommentierte dies alles mit: „Wahnsinn, dass er in Israel auftritt, trotz Beschränkungen wegen Omikron.“

Ein bisschen Spaß muss sein

Eine weitere Zuschauerin namens Lital Efrati, die extra für die Show aus Jerusalem angereist war, sagte für die Darbietung von Till Lindemann und seiner in rotes Leder gekleideten Band: „Die Musik ist einfach geil. Lindemann schafft es, die dunkelsten Fantasien seiner Anhänger aus dem Unterbewusstsein herauszupressen. Natürlich ist diese Musik nicht für jeden. Doch es ist eine Form von Kunst. Er ist eben ein Original.“ Nicht für jeden war sicher auch der Song ‘Golden Shower’, währenddessen der Musiker ein Video mit nackten Vaginen zeigt und dabei das Pullern von Frauen lobpreist.

Bei ‘Allesfresser’ fliegen sahnige Zitronentorten in die Menge, nur um anschließend während ‘Blut’ mit rot angestrahlten Wasserstrahlen wieder abgewaschen zu werden. Als bei ‘Fish On’ tote Fische ins Auditorium geworfen werden, findet Lital Efrati: „Total abgefahren. Das muss man live erleben. Natürlich ist es eklig, doch ein bisschen Spaß muss sein.“ Über das rund zwei Stunden dauernde Live-Spektakel urteilt Dimitri Stern: „Lindemann live zu erleben, das sind schon Festspiele. Wie bei einem Theaterbesuch voller Gewaltexzesse.“ Dann müssen wir nur noch warten, bis Till Lindemann Termine in Deutschland ankündigt.

