Trotz der „End Of The Road“-Tour von Kiss glaubt Dee Snider erst an ein Ende der Band, wenn er die Musiker in ihren Särgen sieht.

Am 2. Dezember haben Kiss ihr vermeintlich letztes Konzert gespielt. Ob sich die Make-up-Rocker damit allerdings tatsächlich vom Bühnenleben verabschieden, gilt als umstritten. Auch der ehemalige Twisted Sister-Frontmann Dee Snider ist sich unsicher, ob die Band sich nun wirklich vom Tour-Leben zurückzieht – und glaubt daran, dass nur der Tod ihre Vorhaben endgültig zum Erliegen bringen kann. Dee Snider zweifelt Die „End Of The Road“-Tour von Kiss spaltet die Gemüter. Die einen glauben, dass Paul Stanley, Gene Simmons und Co. danach tatsächlich – gemäß ihrer Ankündigung – keine weiteren Auftritte planen, die andere daran, dass es sich bloß um einen…