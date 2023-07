Tipps von Dave Mustaine für Erfolg im Thrash Metal

auch interessant

Dave Mustaine hat das Rezept für Erfolg im Thrash Metal. Zumindest wurde der Megadeth-Chef im Interview auf BBC Radio 4 danach gefragt, was für ihn einen guten Song ausmacht. Hierbei erinnerte sich das einstige Metallica-Mitglied an eine Begegnung mit dem legendären Pop-Produzenten Quincy Jones (Michael Jackson, Sammy Davis, Jr., Ray Charles, Donna Summer).

Keep it simple, stupid

„Wenn man mich fragt, was ich künftigen Generationen mitgeben wollen würde, ist, zu wissen, dass Melodie entscheidend für Songs ist“, findet Dave Mustaine. „Quincy Jones ist ein sehr berühmter Produzent hier in Amerika. Wir machten gerade die RUST IN PEACE-Platte und waren auf eine Party gegangen, auf der auch Quincy war. Und er sagte zu unserem Produzenten, dass der Schlüssel zu erfolgreichen Liedern Rhythmus, Melodie und zehn einfache Wörter sind. […] Um es mir zu eigen zu machen, würde ich sagen: Wenn man im Thrash Metal Erfolg haben will, muss man einen harten Beat, Melodie und wahrscheinlich 20 einfache Worte haben, weil wir einfach viel schneller singen.“

Zuletzt gab Dave Mustaine zu Protokoll, dass er sich wieder mit James Hetfield und Lars Ulrich angefreundet habe. „Es hat eine Weile gebraucht, bis James, Lars und ich irgendwie eingelenkt haben und wieder Freunde geworden sind. Aber ich würde sagen, wir verstehen uns besser, als wir uns für eine lange Zeit verstanden haben. Es kommt und geht. Ich denke, die Emotionen zwischen uns allen sind wahrscheinlich für viele Leute verständlich, die sich von jemandem trennen. Es ist wie eine Ehe, bei der man sich trennt. […] Also habe ich diesen ganzen Abschnitt mit Metallica als etwas angenommen, der echt großartig für mich war. Und ich wünsche ihnen nur das Beste.“

RUST IN PEACE JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.