Metallica lassen offenbar an einem Dokumentationsfilm über ihre Anhänger arbeiten. Interessierte Fans können sich per Fragebogen bewerben.

Metallica haben vor, eine Dokumentation über ihre Fans produzieren zu lassen. Daher suchen die Thrash-Metaller gerade nach möglichst eingefleischten, langjährigen und und am liebsten völlig vernarrten Anhängern. Interessierte Headbanger können sich mittels dieses Fragebogens melden und sich bewerben, um in dem Film aufzutauchen. Die Anwärter sollen darüber hinaus ein Foto von sich und ein kurzes Video hochladen. Zu den Punkten, die die Aspiranten beantworten sollen, gehören: Einzelheiten, bitte! Wann hast du das erste Mal Metallica gehört? Gib uns deine detaillierteste Erinnerung davon, wie du sie zum ersten Mal thrashen gehört hat. Wie alt warst du? Welcher Song war es? Wo…