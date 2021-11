Tony Iommi hat einen Song für neues Ozzy-Album geschrieben

Tony Iommi hat in einem neuen Interview mit dem US-amerikanischen Rolling Stone ausgeplaudert, dass er am kommenden Studioalbum von Ozzy Osbourne beteiligt ist. So hat die Gitarrenlegende einen Song für seinen einstigen Black Sabbath-Kollegen geschrieben.

„Ich habe das ganze Stück geschrieben und das Solo darin gespielt. Es ist furchtbar, wirklich… Nein, ich mache nur Scherze. Es ist gut, wirklich gut. Und ich mag, was Ozzy darauf gesungen hat. Ich finde, er hat einen echt guten Job gemacht. Sie haben Chad [Smith, Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers — Anm.d.A.] darauf spielen lassen. Ich habe es in ihren Händen gelassen.“ Mittlerweile ist bekannt, dass Osbourne und sein Team insgesamt 15 Stücke für den Nachfolger von ORDINARY MAN (2020) aufgenommen haben. So arbeitet Ozzy dabei erneut mit Produzent Andrew Watt zusammen. Neben Tony Iommi haben darauf unter anderem Jeff Beck, Eric Clapton, Robert Trujillo und Zakk Wylde mitgewirkt.

Des Weiteren sprach Tony Iommi noch darüber, wie oft er mit Osbourne in Kontakt tritt. „Wir sind ziemlich oft in Kontakt, wenngleich wir nicht wirklich miteinander reden, denn wir zwei sind nutzlos am Telefon. Ich glaube, wir haben damit aufgehört, als er mich immer um 2 Uhr nachts angerufen hat. Ich meinte: ‚Oz, es ist 2 Uhr am Morgen.‘ Er antwortete: ‚Oh, oh, tut mir leid. Okay, tschüss.‘ Er vergisst, welche Zeit wir in England haben. Und natürlich: Wenn zu dieser Zeit in der Nacht das Telefon klingelt, fragst du dich, was da los ist. Ist jemand gestorben? Ist etwas passiert? Also tendieren wir jetzt dazu, uns einfach Textnachrichten zu schreiben.“

