Wacken Open Air 2018: Vorschau auf Bands, Matsch und Metal-Party

Das Wacken Open Air findet vom 02. bis zum 04. August 2018 statt.

Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Für Wacken 2018 gibt es ein „3 Day All In“-Ticket, welches 220 EUR kostet (inkl. Gebühr, zzgl. Versandkosten und Systemgebühr). Pro Person können maximal fünf Tickets bestellt werden. Zusätzlich dazu kann das „Wacken Open Air 2018“-Special-Shirt für 16,99 EUR als Bundle dazu bestellt werden.

Folgende Leistungen sind im Ticketpreis enthalten:

Tickets könnt ihr exklusiv auf metaltix.com kaufen

Eine wichtige Änderung: Auf dem Original-Hardticket, das ihr zugesandt bekommt, findet ihr auf der Rückseite die neue W:O:A Card aufgeklebt. Diese ist eure Eintrittskarte zum W:O:A 2018! Das Hardticket dient ausschließlich als Souvenir für eure Sammlung. Das neue Format ist praktisch, denn es passt in jeden Geldbeutel und ist weniger anfällig für etwaige Schäden.

Casting für Filmprojekt

Für ein Filmprojekt über die Entstehungsjahre des Wacken Open Airs werden Komparsen und (Klein-)Darsteller gesucht! Die Dreharbeiten sind für die Zeit von Ende August bis Anfang Oktober 2018 geplant.

Männer und Frauen jeden Alters kommen in Frage und es sind zahlreiche Rollen zu vergeben! Neben Festival-Besuchern werden beispielsweise auch Darsteller benötigt, die die Rolle von Dorfbewohnern übernehmen wollen.

So viel sei schon verraten: Die Story mit dem Arbeitstitel „Rain or shine“ spielt in den Jahren von 1988–1996 in Wacken. Alle Mitwirkenden erhalten für ihren Drehtag natürlich, wenn nicht selbst vorhanden, auch passende Bekleidung.

Und auch hier könntet ihr helfen: Habt ihr zum Beispiel einen VW Scirocco aus dem Jahr 1983, eine alte Kaffeemaschine aus 1985 oder Staubsauger, Toaster, Rasenmäher et cetera aus dieser Zeit?

Bei Interesse gibt es zwei Möglichkeiten sich zu bewerben: sofort online oder man kommt persönlich zu einem Live-Casting (Termin weiter unten). Online kann man sich ab sofort hier kostenlos bewerben: wacken.click/casting25

Wem das zu technisch ist und wer sich lieber fotografieren lassen möchte, ist herzlich zu dem Live Casting in Wacken eingeladen, welches an folgendem Termin für Komparsen stattfindet:

Samstag, den 24. Februar von 10:00 bis 17:00 Uhr im W:O:A Outlet-Store, Hauptstraße 29, 25596 Wacken. Interessierte können jederzeit ohne Anmeldung bei dem Komparsen-Casting vorbeikommen.

(Klein-)Darsteller mit Schauspielerfahrung jeden Alters können sich auch gerne schon vorab anmelden. Hier wird es in Hamburg am 24.03. (12:00-18:00 Uhr) und am 25.03. (12:00-16:00 Uhr) jedoch ein eigenes Live-Casting geben (Adresse: Büro WOA, Neuer Kamp 32, Hamburg im Karostar parterre beim KNUST).

Bisher bestätigte Bands

In diese Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Lee Aaron

Alfahanne

Alien Weaponry

Amaranthe

Amorphis

Die Apokalyptischen Reiter

Arch Enemy

Attic

Backyard Babies

Bannkreis

Behemoth

Belphegor

Betontod

Bloodsucking Zombies From Outer Space

Blues Pills

Bömbers

Bonfire

Cannibal Corpse

The Charm The Fury

Children Of Bodom

Clawfinger (special anniversary show)

Clowns

Erik Cohen

Converge

Deserted Fear

Dezperadoz

Diablo Blvd

Die Happy

Dimmu Borgir

Dirkschneider

John Diva & The Rockets Of Love

Dokken

Dool

Doro

Dust Bolt

Dying Fetus

Enslaved

Epica

Eskimo Callboy

Evil Invaders

Feuerschwanz

Firewind

Fischer-Z

Fish

Fro-Tee Slips

Gaahls Wyrd

Ghost

Grave Pleasures

Gruesome

Hatebreed

Hate Squad

Helloween: Pumpkins United

Herrschaft

In Extremo

In Flames

Judas Priest

Kellermensch

Knorkator

Korpiklaani

Leaves‘ Eyes

Long Distance Calling

Madball

Manilla Road

Mantar

Mr. Big

Nails

Nazareth

Vince Neil

Night Demon

Nightwish

Nocturnal Rites

Oomph!

Rezet

Riot V

Rogers

Running Wild

Samael

Sarke

Schandmaul

Sepultura

Skyline

Sólstafir

Sons Of Apollo

Spoil Engine

Steel Panther

Toxic Holocaust

Traitor

Tremonti

Trollfest

Unzucht

Vallenfyre

W.A.R.

Walking Dead On Broadway

Watain

Wintersun

Zeal & Ardor

Wasted Wednesday

Montags und Dienstags wird beim W:O:A traditionell richtig hart gefeiert, und entsprechend zäh gestaltet sich für viele Besucher der Wacken-Mittwoch. Dem wird nun mit einem neuen Thementag Rechnung getragen – dem Wasted Wednesday!

Die in den letzten Jahren immer wieder aufgewertete Wasteland Stage bekommt hierfür ein oldschooliges Thrash- und Speed Metal-Line-up verpasst, das so richtig Nackenschellen verteilt und euch den Kater in Windeseile austreibt.

Die US-amerikanischen Thrash-Veteranen Toxic Holocaust führen das Feld an, unterstützt von den Speed Metal-Durchstartern Evil Invaders. Die drei deutschen Kapellen Dust Bolt, Traitor und Rezet übernehmen das anfängliche Weichkochen.

Mobiler Pflegedienst

Gemeinsam mit CorCura wird das W:O:A um eine weitere Neuerung im Bereich Inklusion erweitert! In den vergangenen Jahren ist den Veranstaltern aufgefallen, dass häufig Familienangehörige die pflegerischen Tätigkeiten von Besuchern mit Behinderung auf dem Festival übernommen haben. Um euch diese Situation zu erleichtern, wird es beim W:O:A 2018 erstmalig einen ambulanten Pflegedienst geben.

Fortan könnt ihr unter www.corcura-meets-wacken.de eines von zwei Paketen der ambulanten Pflege buchen. Voraussetzung hierfür ist ein Pflegegrad 2. Beide Pakete sind komplett über deutsche Krankenkassen abrechenbar. Die Pakete beinhalten kein Ticket für das W:O:A (diese gibt es weiterhin hier), und die Begleitpersonregelung bleibt hiervon unberührt.

Wichtig: Das Wacken Open Air ist nicht der Anbieter dieses Services, sondern stellt lediglich die Plattform dar. Alle diesbezüglichen Angelegenheiten besprecht ihr bitte direkt mit CorCura. Bei allgemeinen Fragen zum Thema Menschen mit Behinderung auf dem W:O:A wendet euch bitte an handicap@wacken.com.

Schließfächer beim W:O:A 2018 – jetzt buchen!

Ab sofort können Schließfächer für das kommende Wacken Open Air gebucht werden! Die Crew von BigBoxBerlin wird auch wieder in 2018 mit ihren komfortablen SafeBOXen vor Ort sein. Die SafeBOXen sind Schließfach und Ladestation in einem!

Die geupcycelten Hochseecontainer mit ihren Schließfächern in zwei Größen findet ihr am Eingang Wacken Center/Party Stage und am Eingang Wacken Plaza/Bullhead City.

Sie bieten euch ausreichend Platz für Wertsachen, Jacken, Taschen, Rucksäcke oder elektronische Geräte. Jedes Fach enthält außerdem eine Steckdose zum Laden eurer Handy- oder Kamera-Akkus (max. 15 Watt). Heißt: Ladekabel nicht vergessen!

Neu sind die High-Voltage Schließfächer, die es euch ermöglichen, auch stromintensivere elektronische Geräte wie zum Beispiel Notebooks bis 11 Zoll oder Soundboxen zu laden (max. 90 Watt).

Die BOXen-Crew bietet euch einen 24-Stunden Support – ihr kommt jederzeit an eure Wertsachen, könnt eure Handys jederzeit laden und findet immer einen freundlichen Ansprechpartner. Der Inhalt jedes Schließfachs ist darüber hinaus mit bis zu 500€ versichert.

Von Mittwoch, 01.08.17, 10:00 Uhr bis Sonntag, 05.08.17, 12:00 Uhr sind die Schließfächer rund um die Uhr zugänglich.

NEU!: Am Standort Wacken Plaza/Bullhead City sind die SafeBOXen sogar bereits ab Montag, 30.07., 10 Uhr für euch geöffnet! Die ersten 100 Online-Bucher, die sich ein Schließfach von Montag bis Sonntag am Standort Wacken Plaza buchen, erhalten ein W:O:A Magic Towel gratis.

Schließfächer können natürlich auch vor Ort gemietet werden. Wir empfehlen jedoch, bereits frühzeitig online zu buchen. Folgt dazu einfach diesem Link!

Trailer

Anfahrt