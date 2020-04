Wacken Open Air 2021: Alle Infos zum Festival

[Update vom 24.04.2020] Die Organisatoren des Wacken Open Air haben sich zu Wort gemeldet. Dabei geht es um die Handhabung der Ticket-Situation sowie den Termin für 2021.



Wacken Open Air 2020 und 2021 – Ticketinformationen

„Liebe Metalheads, wir arbeiten emsig an der Umsetzung der Ticketerstattung für das Wacken Open Air 2020 und den Tickets für das Wacken Open Air 2021. Für euren Kalender: Das W:O:A 2021 findet vom 29.07. – 31.07.2021 statt. Derzeit planen wir, euch nächste Woche den konkreten Ablauf vorstellen zu können. Wir werden euch, für die Erstattung eures W:O:A 2020 Tickets und den Tickets für das W:O:A 2021, verschiedene Optionen anbieten, aus denen ihr frei wählen könnt. Auch die Programmplanung für das Wacken Open Air 2021 läuft natürlich längst auf Hochtouren, auch hier folgen bald die ersten Ankündigungen! Stay heavy and stay healthy, Eurer W:O:A – Team“

[Meldung vom 16.04.2020] Das Wacken Open Air 2020 wurde abgesagt. Lest hier das Statement der Organisatoren.

„Liebe Metalheads,

mit der gestrigen Entscheidung der Bundesregierung sind Großveranstaltungen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31. August 2020 untersagt. Damit stehen wir vor einer Situation, die wir in 30 Jahren noch nicht erlebt haben: Wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass es in diesem Jahr kein Wacken Open Air geben wird.

Unser gesamtes Team hat auch in den letzten Monaten intensiv an dem Festival gearbeitet. Umso mehr sind wir alle enttäuscht, dass wir in diesem Jahr kein Wacken Open Air mit euch feiern dürfen. Diese Nachricht trifft uns tief und muss auch von uns erst einmal verarbeitet werden.

Eines möchten wir euch aber bereits an dieser Stelle wissen lassen: In dieser für die gesamte Welt schwierigen Lage tragen wir die Entscheidung der Bundesregierung mit. Eure Gesundheit und Sicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. In der aktuellen Situation sehen wir uns als Veranstalter in einer noch weiter reichenden Verantwortung und folgen den notwendigen Anweisungen der Experten.