Wacken Open Air: Diese Bands gibt es im Live-Stream

Das Wacken Open Air ist eine feste Metal-Institution und findet 2018 bereits zum 29. Mal statt. Hier gibt es alle wichtigen Infos!

Datum Das Wacken Open Air findet vom 02. bis zum 04. August 2018 statt. Veranstaltungsort Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Für Wacken 2018 gibt es ein „3 Day All In“-Ticket, welches 220 EUR kostet (inkl. Gebühr, zzgl. Versandkosten und Systemgebühr). Pro Person können maximal fünf Tickets bestellt werden. Zusätzlich dazu kann das „Wacken Open Air 2018“-Special-Shirt für 16,99 EUR als Bundle dazu bestellt werden. Folgende Leistungen sind im Ticketpreis enthalten: Gäste können bereits am…