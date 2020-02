Wacken Winter Nights: Alle Infos

Datum

Die Wacken Winter Nights IV finden vom 14.02.-16.02.2020 statt

Veranstaltungsort

Wacken

Adresse:

Reselithweg 17

25596 Wacken

Preise & Tickets

Sämtliche Ticket-Varianten sind noch erhältlich und hier bestellbar. Tagesticket Freitag: 45€, Tagesticket Samstag: 55€, Tagesticket Sonntag: 32€, 2-Tagesticket Freitag/Samstag: 82€, 2-Tagesticket Samstag/Sonntag: 72€, 3-Tages-Tickets: 99 €.

Unterkunft

Festival Hotels Superbude Hamburg: Buchungslink Superbude: www.superbude.com / Buchungs-Code: WWN

Ein Shuttle Service zu und vom Festival kann über Waterkant Touren während der Zimmerbuchung optional hinzugefügt werden.

Über Wacken Winter Nights

Heldenhafte Krieger und zünftige Spielleute – die im Jahr 2017 gegründeten Wacken Winter Nights sind nicht einfach ein kleines Ebenbild des weltberühmten Wacken Open Air. Das eigenständige Konzept dieses jungen Festivals in der kalten Jahreszeit vereint beliebte Mittelaltermotive mit Fantasy, Folk, Pagan und Viking Rock & Metal und vielem mehr! Diverse Themenwelten laden zur Zeitreise ein – an magische Spielorte, in einen verzauberten Wald, zum winterlichen Dorf mit traditionellem Handwerk und historischem Warenangebot sowie zu mittelalterlichen Gaumenfreuden der Spitzenklasse und anderen kulinarischen Spezialitäten. Bei der dritten Ausgabe der Wacken Winter Nights sorgten im Jahr 2019 über 40 Bands an sechs Spielorten (darunter auch zwei akustische Konzerte in der Dorfkirche von Wacken) für beste musikalische Unterhaltung.

Bands

Running Order

Geländepläne

Livestream und TV

Dass ausgewählte Auftritte im Livestream übertragen werden, ist nicht bekannt.

Wettervorhersage

Einige Tage vor Festivalbeginn wird hier eine genaue Wetterprognose für den Zeitraum der Wacken Winter Nights zu finden sein.

Anfahrt

Wacken Winter Nights Trailer 2020

Aftermovie 2019