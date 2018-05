Wetteraussichten: So abwechslungsreich wird es bei Rock am Ring

Vom 01. bis zum 03. Juni 2017 findet wieder das Rock am Ring Festival statt. Um schon vorab zu wissen, ob man sich die anstehenden Konzerte in Gummistiefeln oder mit zehn Schichten Sonnencreme anschauen sollte, hier das Ergebnis unserer Stichprobe von vier Wetter-Portalen:

Wetter.com: Gleich am ersten Festival-Tag ist mit leichten Gewittern und leichtem Regen zu rechnen. Der Temperaturhöchstwert liegt am Freitag bei 18° C mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 %. Samstag klettert die Temperatur ein Grad rauf. Es ist ebenfalls ein bedeckter Tag, es ist jedoch nur zu 20 % mit Regen zu rechnen. Es ist also möglich, dass man Kreator und Parkway Drive komplett regenfrei genießen kann. Der letzte Festivaltag wird dann auch der freundlichste. Die Sonne lässlich vereinzelt blicken bei Temperaturen von 12° C bis 21° C.

Wetteronline.de: Hier sieht der Freitag noch ein Stück wenig ungemütlicher aus mit Schauern und Gewittern ist den Tag über zu rechnen. Die Höchtemperatur beträgt hier maximal 17°. Am Samstag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit noch 50 %. Am Nachmittag kann es zu Schauern kommen, ansonsten bleibt es den Tag über bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt hier bei 20° C. Sonntags dann teils bewölkt mit einem schwachen Wind aus Nordost. Angenehme 22° C werden höchstens erreicht.

Daswetter.com: Auch hier eine ähnliche Prognose: In der Nacht zu Freitag kommt es zu Gewittern, den Tag über ist dann jedoch nur noch mit leichtem bis mittelmäßigen Regen bei Temperaturen von 14° bis zu 18°. Samstag dann ein wenig freundlicher mit leichtem Regen am Nachmittag. Es bleibt tagsüber bewölkt bei meiste mäßigem Wind aus Westen und Nordwesten. Sonntags bleibt es dann bewölkt, aber trocken bei maximal 20°. Gegen Abend wird es dann sonnig.

wetter.info bestätigt Regenschauern am Freitag und Samstagmorgen. Den Tag über sieht es hier am zweiten Festivaltag der weitaus freundlicher aus bei Temperaturen bis zu 20°. Die Temperatur hält sich dann auch am Sonntag und es wird richtig sonnig.

Weitere Infos zum Festival findet ihr hier und auf der offizielle Homepage.