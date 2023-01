Behemoth-Frontmann Nergal äußert seine Ansichten zu modernen Sound-Produktionen. Außerdem verrät er, wie ein Album nach seiner Vorstellung zu klingen hat.

In einem aktuellen Interview mit einem australischen Magazin sprach Adam "Nergal" Darski von den polnischen Black-Metallern Behemoth über seinen Wunsch, das zwölfte Studioalbum der Band, OPVS CONTRA NATVRAM, "sehr organisch" klingen zu lassen. So der 45-Jährige: "Jede Band heutzutage sagt: 'Wir haben es geschafft, diesen organischen Sound zu bekommen.' Und dann höre ich mir diese Platten an und denke mir: 'An dieser Platte ist nichts organisch!" Der kontroverse Sänger weiter: "99 Prozent der Platten klingen roboterhaft. Jeder verdammte Klick, jeder Kick, jede Snare Drum, jeder Teil der Platte ist genau gleich. Das ist nicht organisch. Organisch ist, wenn die Musik…