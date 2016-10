Hat das Vorgängeralbum -DESIDERATUM (2014) bereits den Übergottstatus von Anaal Nathrakh im Extreme-Metal-Olymp manifestiert, so unterstreicht THE WHOLE OF THE LAW diesen nun mehrmals. Dick und fett! Unübersehbar! Unüberhörbar! Brutal! Apokalyptisch! – Ja, genau so.

Denn das neue Scheibchen aus dem Hause Kenney & Hunt macht alles richtig, was schon sein älterer Bruder richtig tat. Nur noch um Sackhaaresbreite besser. Heißt in Worten: Er ist ein Grind-Black-Death-Industrial-Heavy-Bastard, der sich ungefähr so anhört, wie Hulk auf einer Atomrakete durchs Weltall reitend aussehen würde. Diese schiere zerstörerische Kraft, die THE WHOLE OF THE LAW vor sich hin bläst, ist einzigartig.

Denn sie ist nicht stumpf und beliebig. Sie ist gezielt, ins Mark dringend und grauenvoll schön zugleich – das Songwriting des britischen Duos schafft es ein weiteres Mal, dass der Hörer sich eher von der Musik mental zermalmen lassen will, als genervt weiterzuskippen. Das Wechselspiel von Hass und Atmosphäre gelingt und macht dieses Album zu dem, was es ist: wunderbar krank!