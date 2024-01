Accept: Joel Hoekstra vertritt Phil Shouse zeitweise

Accept müssen fortan für eine Weile auf ihren dritten Gitarristen Philip Shouse verzichten. Als Vertretung engagieren die Heavy-Metaller um Wolf Hoffmann allerdings hochkarätigen Ersatz. Und zwar wird kein Geringerer als Whitesnake– und Trans-Siberian Orchestra-Gitarrist Joel Hoekstra auf der anstehenden Südamerikatournee sowie den Sommer-Festivals in Europa einspringen. Shouse bleibt jedoch permanentes Mitglied der Band.

Magie auf sechs Saiten

„Es ist eine große Ehre für uns, auf der Bühne mit Joel Hoekstra zu sein“, kommentiert Accept-Chef Hoffmann die Personalie. „Joel ist ein außergewöhnlicher Gitarrist. Und ich hege riesigen Respekt für ihn. Die ganze Band freut sich wirklich darauf, zusammen mit diesem Saitenmagier zu spielen.“ Hoekstra — der zuvor auch unter anderem für Cher, Night Ranger und Foreigner aktiv war — ergänzt: „Ich fühle mich super geehrt und bin begeistert von der Aussicht, mit Wolf und den Jungs zu rocken und zu riffen. Ich freue mich echt darauf, all die Accept-Fans in Südamerika und Europa zu treffen. Lasst uns rocken!“

Im Herbst 2023 hat Ex-Accept-Mitglied Peter Baltes in einem Interview über seinen Ausstieg 2018 bei den Heavy-Metallern gesprochen. Zuvor hatte der mittlerweile bei U.D.O. beschäftigte Bassist über 30 Jahre an der Seite von Wolf Hoffmann Musik gemacht. „Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber im Grunde genommen sind wir als Band, als Freunde und so weiter aufgestiegen, und auf einmal ändern sich diese Dinge geschäftlich und musikalisch. Es scheint immer so, als ob jemand alle Einflussmöglichkeiten haben möchte. Was ergibt es noch für einen Sinn, wenn man nicht mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen wird? Also bin ich gegangen.“

