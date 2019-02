Aldi verkauft Guns N’ Roses-Käse

Wer bei Aldi einkauft, weiß: Der Discounter hat die unterschiedlichsten Käse-Varianten im Angebot – und auch immer wieder Aktions-Sorten. Das merken aus die Kunden in der Vereinigten Staaten von Amerika, wo Aldi mehr und mehr Filialen errichtet. Passend zu den am Sonntag, 10. Februar stattfindenden Grammy Awards verkauft Aldi nun in den USA verschiedene Käse-Kreationen mit Rock’n’Roll-Bezug.

Zur Produktreihe „Happy Farms“ zählend ist ab dem 6. Februar beispielsweise der „Sweet Cheddar Of Mine“ zu haben. Die Macher haben den Käse freilich nach dem Guns N’Roses-Hit ‘Sweet Child Of Mine’. Des weiteren können sich die Aldi-Kunden jenseits des Atlantiks noch „Pour Some Gouda On Me“ (Def Leppard, ‘Pour Some Sugar On Me’), „Girls Just Wanna Have Fontina“ (Cyndi Lauper, ‘Girls Just Wanna Have Fun’, „Billie Goat Is My Lover“ (Michael Jackson, ‘Billie Jean’), „Total Eclipse Of The Havarti“ (Bonnie Tyler, ‘Total Eclipse Of The Heart’) sowie „Wake Me Up Before You Goat-Goat“ (Wham!, ‘Wake Me Up Before You Goat-Goat’) gönnen. Dafür übrig haben muss man 3,49 US-Dollar.

Die diesjährigen Grammy Awards gehen wie gesagt am kommenden Sonntag über die Bühne des Staples Center in Los Angeles. In den Hauptkategorien sind so egale Künstler wie Drake, Cardi B und Brandi Carlile nominiert. Zum Glück gibt es aber immerhin auch vier interessante Kategorien:

BEST METAL PERFORMANCE:

Between The Buried And Me – ‘Condemned To The Gallows’

Deafheaven – ‘Honeycomb’

High On Fire – ‘Electric Messiah’

Trivium – ‘Betrayer’

Underoath – ‘On My Teeth’

BEST ROCK SONG:

Greta Van Fleet – ‘Black Smoke Rising’

Twenty One Pilots – ‘Jumpsuit’

Bring Me The Horizon – ‘Mantra’

St. Vincent – ‘Masseduction’

Ghost – ‘Rats’

BEST ROCK ALBUM:

Alice In Chains –RAINIER FOG

Fall Out Boy – MANIA

Ghost – PREQUELLE

Greta Van Fleet – FROM THE FIRES „From The Fires“

Weezer – PACIFIC DAYDREAM

BEST ROCK PERFORMANCE:

Arctic Monkeys – ‘Four Out of Five’

Chris Cornell – ‘When Bad Does Good’

Fever 333 – ‘Made An America’

Greta Van Fleet – ‘Highway Tune’

Halestorm – ‘Uncomfortable’