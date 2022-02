Annihilator kollaborieren mit Danko Jones und Angela Gossow

Foto: Sebastian Reuter/Redferns + Pedro Gomes/Redferns + Chiaki Nozu/WireImage. All rights reserved.

auch interessant

Annihilator haben zuletzt ihr 2007er-Kollaborations-Album METAL neu eingespielt. Die jüngste Single-Auskopplung daraus ist ein Track, bei dem Bandboss Jeff Waters gleich zwei Musiker rekrutiert hat: Danko Jones sowie die einstige Arch Enemy-Frontfrau Angela Gossow. Ihr könnt euch den Song ‘Couple Suicide’ unten reinziehen.

Gegensätze ziehen sich an

„Ich bin ein großer Fan von Danko und Angela“, kommentiert der Annihilator-Mastermind das Stück. „Danko und ich haben über die Jahre Songs geschrieben. Er ist ein krasser Verschnitt aus einem Rocker und Punker mit ein wenig Pop und Metal darin. Zudem ist er ein netter Kerl. Er und ich haben darüber gesprochen, irgendwann ein Projekt oder eine Platte zusammen zu machen. Angela war die Stimmkönigin ihres Genres — und ich habe sie in Arch Enemy geliebt. Es ist so eine widersprüchliche Paarung von zwei Stimmen am gegensätzlichen Ende des Spektrums, dass es cool sein muss. Und das ist es!“

‘Couple Suicide’ dreht sich um eine zum Scheitern verurteilte Beziehung, sollte es der Protagonist des Liedes nicht schaffen, eine Lösung zu finden. Für METAL II hat Jeff Waters ex-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo sowie ex-Iced Earth-Vokalist Stu Block gewinnen können. Zu den anderen Gastkünstlern zählen Willie Adler (Lamb Of God), Alexi Laiho (ex-Children Of Bodom, Bodom After Midnight), Steve „Lips“ Kudlow (Anvil), Dan Beehler (Exciter), Jesper Strömblad (In Flames), Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore), Anders Björler (The Haunted, At The Gates) und Corey Beaulieu (Trivium).

METAL II JETZT BEI AMAZON ORDERN!

Die Tracklist von METAL II: