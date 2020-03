Black Sabbath erwogen einst Michael Bolton als Sänger

Was für eine schöne, kuriose Anekdote, die klingt, als sei sie ein Sketch in einer Comedy-Show. Aber: Michael Bolton hat tatsächlich einmal für den Posten am Mikrofon bei Black Sabbath vorgesungen. Die jüngeren Leser werden sich fragen: Wer zur Hölle ist Michael Bolton? Ein US-Sänger, der in den Neunziger Jahren vor allem mit Soul-Schmachtfetzen wie ‘How Am I Supposed To Live Without You’ (siehe ganz unten) Erfolge feierte. Tony Iommi bestätigte jedenfalls jüngst das Bolton-Gerücht (siehe Video-Interview unten).

Komische Paarung

Darin erzählt der Black Sabbath-Gitarrist von der Suche der Gruppe nach einem neuen Sänger, nachdem Ronnie James Dio 1982 die Band verlassen hatte: „Ich habe David Coverdale gefunden. Und er sagte: ‚Oh, ich habe gerade diese Band zusammenbekommen, Whitesnake. Warum hast du mich nicht früher aufgetrieben? Ich antwortete: ‚Er [Dio] hatte uns noch nicht verlassen. Das passiert jetzt gerade.‘ Wir schauten uns also ausgiebig nach einem anderen Sänger um. Und wir ließen verschiedene Sänger vorsingen – inklusive Michael Bolton, glaubt es oder glaubt es nicht. Er war einer von ihnen, auch wenn er aus der Reihe fiel. Es ging eine Weile, aber wir konnten uns nicht entscheiden.“

Letztlich heuerten Black Sabbath den Deep Purple-Frontmann Ian Gillan an, mit dem das Quartett 1983 das Album BORN AGAIN einspielte. Ronnie James Dio sang vor seinem Engagement bei Ozzy Osbourne und Co. bekanntlich bei Rainbow und gründete nach seinem Ausstieg seine eigene Kapelle Dio, mit der er direkt das Kultwerk HOLY DIVER aufnahm. Black Sabbath beschäftigten daraufhin eine Reihe weiterer Vokalisten, darunter Glenn Hughes und Tony Martin, bevor Ozzy noch zwei Mal und Dio noch ein Mal zurückkehren sollten.

Michael Bolton selbst streitet die Episode interessanterweise bis heute ab. Er wisse nicht, wie das Gerücht jemals in die Welt gelangen konnte.