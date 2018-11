Christmas Bash: 2×2 Festivaltickets zu gewinnen!

Das Lebensgefühl, das im Sommer bereits auf zahlreichen Open Airs in ganz Deutschland gelebt wird, transformiert in Geiselwind zum mittlerweile vierten Mal in den Winter. Am 7. und 8.12. steigt dort nämlich mit dem Christmas Bash die lauteste Weihnachtsfeier Bayerns und lädt zum besinnlichen Headbangen ein.

Line Up

Das Line Up steht bereits komplett und bestätigt sind unter anderem die Bands Exodus, Skalmöld, Sodom, Death Angel, Suicidal Angels, Alestorm, D.A.D., Rage und Sinner.



Die finnischen Melodic Deather Children Of Bodom stehen für den Festival-Freitag als Headliner fest und spielen in Geiselwind eine von nur zwei exklusiven Indoor-Shows in ganz Deutschland. Saxon führen hingegen den Samstag an.

Winter-Camping

Auch in diesem Jahr wird es beim Christmas Bash wieder verschiedenste Festival-typische Übernachtungsmöglichkeiten geben – für wen Camping dazugehört, der kann dies auch im Winter in Geiselwind.

Für Sportbegeisterte

Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Erlebniswelt zu nutzen: Bogenschießen, Speerwerfen und Klettern sind nur einige der Möglichkeiten, den Körper für’s abendliche „Bashen“ zu stählen. Wer Lust hat, kann die diversen Side-Activities bereits voraus buchen. Und wer nach den Bands noch Kondition hat, für den bietet sich ein komplettes Adventure-Package mit Nachtbogenschießen an. Kombitickets und Tagestickets sind >>hier<< erhältlich.

METAL HAMMER verlost 2×2 Festivaltickets für das Christmas Bash.

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „GeiselwindChristmas“ schreiben – und mit etwas Glück seid ihr dabei!

