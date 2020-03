Coronavirus: Abgesagte Konzerte/Festivals und Nachholtermine

Neben seinem diesjährigen Gig beim Berliner Desertfest spielt Stoner Rock-Legende Brant Bjork auch eine eigenständige Tournee. METAL HAMMER präsentiert.

Brant Bjork hat über ein Vierteljahrhundert im Epizentrum des kalifornischen Desert Rock verbracht. Vom Trommeln und Komponieren auf Kyuss' wegweisenden frühen Alben WRETCH (1991) und BLUES FOR THE RED SUN (1992) bis hin zur Mitkreation von Fu Manchus bahnbrechendem Flair in den Jahren 1994–2001 produzierte außerdem mehrere Band und schaffte nebenbei Ablegerprojekte wie Ché. Brant begann seine Solokarriere als Sänger, Gitarrist und Bandleader, gründete sein eigenes Plattenlabel und vieles mehr. Seine Geschichte ist eine kurvenreiche Erzählung unerbittlicher Kreativität. Neben seinem Gig beim diesjährigen Berliner Desertfest (1.–3.5.20) gibt es zudem im April und Mai eine eigenständige Tournee. METAL HAMMER präsentiert: Brant…