Dani Filth wird 50 Jahre alt

Ein weiterer Tag, ein weiterer metallischer Geburtstag. Heute feiert Dani Filth seinen Ehrentag. Der Crade Of Filth-Kopf wird 50 Jahre alt.

Vom kleinen Vampir …

Empfehlung der Redaktion Zocker-Rocker: Dani Filth (Cradle Of Filth) Black Metal, Games Dani Filth (Cradle Of Filth) wünscht sich mehr Zeit für Videospiele! Wie sein perfektes Spiel aussähe und wen er gerne mal spielen würde, verrät er hier. Dani Filth wurde am 25. Juli 1973 als Daniel Lloyd Davey im englischen Suffolk geboren. Seine musikalische Karriere begann er im Grunde direkt mit seiner inzwischen sehr erfolgreichen Truppe. 1991 gründete er Cradle Of Filth, vorige Projekte kamen nicht über Demoaufnahmen hinaus. Aber mehr als eine Band braucht es ja auch nicht für Ruhm, wenn es direkt klappt. Cradle Of Filth hatten alle nötigen Alleinstellungsmerkmale, um auch über den Extreme Metal hinaus Reichweite zu erlangen und auch unter den Fans direkteren Black Metals oder Gothic Anklang zu finden. Auffällig ist in der Musik Dani Filths Freude an Sprache: Der literarische Stil seiner Texte und die großen Wörter finden ebenso Anklang wie der beachtliche Umfang seiner oft keifenden Stimme. 13 Alben gibt es inzwischen, zuletzt erschien EXISTENCE IS FUTILE (2021). An dieser Stelle will außerdem erwähnt werden, dass sich der junge Dani Filth auch als Musikjournalist versuchte – beim britischen Metal Hammer.



… zum Szene-Meister

Doch zurück zur Musik! Neben Cradle Of Filth ist Dani Filth seit 2011 zusammen mit Rob Caggiano (Ex-Volbeat, –Anthrax), King ov Hell (Ex-Gorgoroth, -God Seed) und John Tempesta (The Cult, Ex-Exodus, –Testament, -White Zombie) an der Supergroup Temple Of The Black Moon beteiligt. Außerdem gehörte er ab 2014 zu Devilment, die von 2011 bis 2019 aktiv waren.

Empfehlung der Redaktion Cradle Of Filth und Ed Sheeran: Stand der Zusammenarbeit Black Metal, Death Metal Wie Dani Filth erklärte, steht die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran kurz vor dem Abschluss. Die erste Single soll bald in den Startlöchern stehen. Dani Filth präsentiert sich allerdings auch häufiger außerhalb seiner eigenen düsteren Gefilde. So war er als Feature auf Bring Me The Horizons ‘Wonderful Life’ vertreten und arbeitete mit deren Sänger Oli Sykes für dessen Modemarke Drop Dead zusammen. Außerdem kündigte er schon vor einer Weile ein Projekt an der Seite von Pop-Sänger Ed Sheeran an. Auch mit Motionless in White und Epica-Frontfrau Simone Simons arbeitete er zusammen. Zu seinen aktuellsten Gastbeiträgen – abseits Live-Auftritten zusammen mit Kreator – zählen allerdings Songs an der Seite von The 69 Eyes, also wieder gewohnt dunkel. Auch im Fernsehen ist Dani Filth kein unbekanntes Gesicht. So trat er in einem englischen Fernseh-Shows auf, außerdem im Film ‘Cradle Of Fear’ (2000).

Die Deathgrind-Band Party Cannon widmete ihm 2021 mit ‘I Believe In Dani Filth’ sogar einen Song. Ob er sich diesen lieber anhört als ein klassisches Geburtstagsständchen? Wir wünschen jedenfalls: Happy Birthday!



