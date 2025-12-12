Toggle menu

David Coverdale kündigt Social Media-Rückzug an

Whitesnake-Sänger David Coverdale im Grand Regency Ballroom von San Francisco am 11. Juni 2015
Whitesnake-Sänger David Coverdale im Grand Regency Ballroom von San Francisco am 11. Juni 2015
Foto: Miikka Skaffari/FilmMagic/GettyImages. All rights reserved.
von
David Coverdale (Whitesnake) will sich nun gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und seinen Ruhestand genießen.
Mitte November gab Whitesnake-Frontmann David Coverdale bekannt, seine Musikkarriere nach über 50 Jahren zu beenden und sich zur Ruhe setzen zu wollen. In der jüngeren Vergangenheit hatte der 74-Jährige immer wieder mit seiner Gesundheit und Stimmproblemen zu kämpfen. Zuletzt erschien noch eine neu aufgelegte Version von ‘Forevermore’ (Original vom 2021er-Album FOREVERMORE) als „finales Whitesnake-Video“. Damit der Ruhestand auch wirklich ruhig wird, geht Coverdale jetzt noch einen Schritt weiter.

Whitesnake, Neues Album 2025, Remix, Forevermore, Deluxe Edition Box-Set auf 4 CDs und 1 Blu-ray
Eine unglaubliche Reise

In einem Statement über die Sozialen Medien wendet sich der einstige Deep PurpleSänger (von 1973 bis 1976) an seine Anhängerschaft. Er schreibt: „Nach über zwanzig Jahren voller Spaß und Austausch mit euch allen – zuerst im Forum auf whitesnake.com und dann auf Twitter (das waren noch Zeiten!), Facebook, Instagram und TikTok… Es war eine fantastische Zeit. Aber nach über 50 Jahren im Musikgeschäft ist es nun an der Zeit, mich aus den Sozialen Medien zurückzuziehen, um in Ruhe über meine Karriere und mein Leben nachzudenken und meinen Ruhestand mit meinen Freunden und meiner geliebten Familie zu genießen.“

Für David Coverdale sei der Austausch mit den Fans ein „großes Vergnügen“ gewesen. Zu ebendiesem Austausch gehörten nach seinen Angaben „Musikvideos, lustige Memes, Furz- und Lachanfälle, Tourinfos, Unboxings, Fragerunden“. Für den Musiker im Ruhestand seien dies „unvergessliche, wertvolle Erinnerungen“. Schließlich drückt Coverdale seinen Dank für die „unglaubliche Reise“ aus, die er „ein magisches Erlebnis“ nennt.

Bevor er allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch wünscht, meint das Whitesnake-Mastermind noch: „Passt gut auf euch auf und wisst, dass ihr unermesslich geliebt werdet. Bleibt gesund, seid glücklich und lasst euch von niemandem Angst machen.“ In einem gesonderten Post bedankt sich Coverdale noch namentlich bei jenen, die ihn und Whitesnake über die Jahre begleitet haben. Ganz so leicht scheint dem Neurentner der Abschied nicht zu fallen, wie die Social Media-Beiträge der letzten Tage und Wochen zeigen.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

