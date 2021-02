DC bringt Batman-Comics u.a. mit Ozzy Osbourne, Megadeth

Der US-Comic-Riese DC hat sich für eine kommende Batman-Reihe mit sieben illustren Metal-Bands zusammengetan. So wird es im Rahmen der Miniserie ‘Batman: Death Metal’ sieben Ausgaben mit einem Special-Cover geben, auf denen nacheinander Ozzy Osbourne, Megadeth, Dream Theater, Ghost, Opeth, Sepultura und Lacuna Coil herunterblicken werden. Hierzulande bringt Panini die Comics in die Kioske.

Maximum Metal

Doch damit nicht genug: DC belässt es nicht beim Cover. Alle Bands haben selbst ein Editorial zu ihrer Ausgabe geschrieben sowie ein Interview gegeben, das im zugehörigen Heft zu lesen ist. DC und Panini veröffentlichen die einzelnen Ausgaben ab März über das ganze restliche Jahr 2021 hinweg. Den Anfang machen Dave Mustaine und seine Kumpanen von Megadeth: Ihre Nummer erscheint am 16. März 2021 mit einem von Künstler Juanjo Guarnido kreierten Cover. Weiter geht es am 27. April mit Ghost, deren Titelbild von Werther Dell’Edera in Szene gesetzt wurde.

Auf Heft numero tre sind dann ab 25. Mai Lacuna Coil zu sehen – ihr Cover haben Timpano und Antonio Fuso gestaltet. Als Nächstes sind Opeth dran: Ihre Batman-Ausgabe mit dem von Zeichner Mathieu Lauffray designten Titelbild steht ab 22. Juni in den Läden. Für Sepultura hat das Kreativ-Gespann Albuquerque / Pedro Mauro für das Titelbild gesorgt (Erstverkaufstag: 22. Juli). Von der sechsten Ausgabe grüßen Dream Theater auf einem von Santi Casas kreierten Cover. Zu guter Letzt folgt Ozzy Osbourne: Das Comic des „Prinzen der Dunkelheit“ kommt am 21. September mit einem Titelbild von Marco Mastrazzo auf den Markt.

Die regulären Ausgaben der siebenteiligen Miniserie ‘Batman: Death Metal’ Miniserie sowie die parallel erscheinende Band-Edition sind Monat für Monat in acht Ländern zu haben. Und zwar in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Brasilien, Mexiko, Argentinien und der Türkei. Später erscheint überdies noch ein Sammelband, der zusätzliches Bonusmaterial beinhaltet und darüber hinaus in Russland, Polen, der Tschechischen Republik, Korea und Japan erscheint.