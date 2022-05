Der METAL HAMMER Podcast – Folge 31 mit Kirk Hammett

Wir zünden die nächste Erfolgsstufe: Der METAL HAMMER Podcast Version 3.0 (andere behaupten: Version 6.66) geht an den Start mit frischem Klangkleid, neuen Rubriken und Gästen, die das Prädikat Maximum Metal nicht nur verdient, sondern miterfunden haben.

Das METAL HAMMER Podcast-Duo Riedl/Kessler führt durch dieses knallharte Programm:

Back In Black – das Metal-Update

ZEIT von Rammstein bewegt die Welt. Wir analysieren das achte Album der deutschen Metal-Giganten Song für Song – und decken die letzten Geheimnisse und versteckten Botschaften auf!

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Kirk Hammett veröffentlicht als erstes Metallica-Mitglied eine Solo-Scheibe. Mit uns spricht er über seine Inspiration zu PORTALS, den Einfluss von Apocalyptica und seine Pläne für eine Solo-Tournee durch Deutschland.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Halestorm BACK FROM THE DEAD: feministisches Metal-Manifest

Ibaraki RASHOMON: Emperor-Trivium-Mischmasch als Herzensprojekt

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

I Want Out – kommende Konzerte

Die Full Metal Cruise IX sticht in See! METAL HAMMER-Volontär Florian Blumann geht erstmals an Bord und holt sich von Veteran Tom Küppers wertvolle Kreuzfahrt-Überlebenstipps für das Metal-Leben auf hoher See.

Für Rammstein-Fans haben wir eine zickzackige Überraschung in petto!

Die nächste Folge erscheint am 20.5.2022, dann mit ‘Total Thrash’-Filmregisseur Daniel Hofmann. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

