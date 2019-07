Die besten Live-Mitschnitte und Konzertfilme: Endlich in der ersten Reihe stehen

Manchmal fehlt nur ein Konzertmitschnitt, um die Erinnerung an die im Moshpit erlebte Ekstase zu wecken. Oder man wäre gerne bei dieser einen Tour der Lieblingsband dabei gewesen. Manchmal hätte man gerne einen näheren Blick auf die Band gehabt, denn die eigene Sicht war am Konzertabend versperrt. Folgende Konzertfilme verschaffen Abhilfe. Plötzlich stehen wir direkt vor der Bühne und erleben legendäre Konzerte aus nächster Nähe mit.

Hinweis: Natürlich erhebt diese Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Black Sabbath: The End

2017 nahm eine der größten Bands aller Zeiten Abschied. Zu sehen ist die letzte Show Black Sabbaths, die sich 1968 als The Polka Tulk Blues Band formierten, nur um sich kurze Zeit später in Earth umzutaufen. Als Black Sabbath legten sie den Grundstein für Doom Metal. Die letzten Atemzüge einer Band, die etwas zuvor nicht Dagewesenes erschuf.

Iron Maiden: Live After Death

1985 gaben Iron Maiden Konzerte in der kalifornischen Long Beach Arena. Das zugehörige Album ist nicht nur das erste Live-Album der Band um Maskottchen Edward The Head, sondern zählt außerdem gleich zu den besten Live-Mitschnitten im Heavy Metal.

Auf der Blu-ray ist zwar ein anderes Konzert zu sehen als auf dem Album zu hören ist, doch handelt es sich um dieselbe Tour und dieselbe Arena. Der Mittschnitt fängt die enorme Live-Präsenz und Energie von Iron Maiden ein. Auch interessant: Blu-ray als auch DVD enthalten den zweiten Teil der Dokumentation ‘The History of Iron Maiden’.

Metallica: Cunning Stunts

‘Cunning Stunts’ zeigt eins der wenigen Konzerte von Metallica, bei denen die Band ohne das der Eröffnung dienende ‘Ecstasy of Gold’ auskommt und einfach mit ‘So What?’ losrumpelt. Inklusive einer Showeinlage der besonderen Art. Die Protagonisten: Ein brennender und ein hängender Stuntman. Kurz scheint nämlich die Bühne auseinanderzubrechen und in Flammen aufzugehen. Ein Spektakel, das man unbedingt gesehen haben muss. Zum Glück wurde der Gig als Konzertfilm für die Ewigkeit festgehalten.

AC/DC: Let There Be Rock

Am 09. Dezember 1979 zerlegten AC/DC den „Pavillon de Paris“ in der französischen Hauptstadt. Zwei Monate später starb Sänger Bon Scott. Zum Glück haben mehrere Kameras eines der letzten Konzerte von Bon Scott festgehalten. Als Bonus gibt es neben dem Konzertfilm auch noch verschiedene Interviews mit einzelnen Bandmitgliedern.

Iron Maiden: Flight 666

Selten gibt es Dokumentationen, die einen so hinter die Kulissen blicken lassen wie ‘Flight 666’. 2008 legen Band und Crew innerhalb von 45 Tagen knappe 80.500 Kilometer zurück – nicht möglich ohne Iron Maidens eigene Boeing 757, die den Namen „Ed Force One“ trägt. Nicht nur werden zahlreiche, auf vier Kontinenten gefilmte Konzertausschnitte gezeigt. Auch wird klar, was für eine organisatorische Meisterleistung das Unternehmen Iron Maiden wirklich ist.

Rammstein: Paris

Jonas Åkerlund, Rammsteins Regisseur des Vertrauens, verarbeitete Videomaterial aus insgesamt 70 Kamerawinkeln zu einem Meisterwerk des Konzertfilms. Ein Werk bestehend aus Feuer, Schweiß, brachialer Musik. Skandal auf und Ekstase vor der Bühne.

Rage Against The Machine: Live at Finsbury Park

Seit 2005 stand – Jahr ein, Jahr aus – die Nummer eins der weihnachtlichen UK-Singles-Charts bereits fest: Fast automatisch ging das Krönchen an die Gewinner der beliebten Show „The X Factor“.

Doch 2009 hatte das Ehepaar Morter genug und startete eine Kampagne, die kurzerhand Rage Against The Machines ‘Killing in the Name’ auf den ersten Platz bugsierte. Daraufhin versprach Zack de la Rocha ein kostenloses Konzert, um das durch Zusammenhalt möglich gewordene Unmögliche zu feiern. Die Band hielt ihr Wort. Nachzusehen im Konzertfilm ‘Live at Finsbury Park’.

