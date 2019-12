Die besten Metal-Podcasts: Bei diesen Shows lohnt sich das Reinhören

Das wird Dich auch interessieren





Ihr liebt Metal und wollt noch mehr über Bands und die Entstehungsgeschichten eurer Lieblingsalben erfahren? Dann hört euch diese erstklassigen Metal-Podcasts an und taucht noch tiefer in das Genre ein. Wir haben die besten deutschen und internationalen Shows für euch in einer Übersicht zusammengestellt.

Talking Metal Podcast

„Talking Metal“ ist einer der am längsten laufenden, internationalen Podcasts über das Metal-Genre. Bereits seit 2005 plaudern Produzent und Musikfan Mark Strigl und sein Kollege John Ostronomy mit Bands wie Twisted Sister, Filter, Queensrÿche und Megadeth. Zudem besprechen sie Konzerte wie die Rammstein-Show im Madison Square Garden oder stellen euch einfach ihre Lieblingsmusik oder neue Tracks vor. Da die beiden wirklich Ahnung haben, werdet ihr nicht nur gut unterhalten, ihr lernt auch jede Menge dazu.

„Talking Metal“ ist unter anderem zu hören auf talkingrock.net und Apple Podcasts

Speak Metal Podcast

„Wir, also Stefan und Jasper, lieben Metal in all seinen Facetten – so sehr, dass wir ihn zum Beruf gemacht haben: Irgendwas mit Medien in der Festival-Branche. In ,Speak Metal – Der Heavy Podcast‘ reden wir (fast) wöchentlich über alles, was uns als Metalheads bewegt“ – so stellen sich die Macher dieses deutschen Podcasts aus Wacken auf ihrer Seite vor. Zu den Themen der Musikfans gehören neue Alben, Konzertbesuche und alles, was Metal-Fans darüber hinaus bewegt. Auch Gäste kommen hier ab und an zu Wort. Reinhören ist hier definitiv empfehlenswert!

„Speak Metal“ ist unter anderem zu hören auf Spotify und Apple Podcasts

Metal Up Your Podcast

Ihr liebt Metallica? Dann seid ihr bei „Metal Up Your Podcast“ goldrichtig. Clint Wells und Ethan Luck aus Nashville sind auch eingefleischte Fans, die ihre Liebe zur Musik zum Beruf gemacht haben. Neben ihrer Musikerkarriere (Ethan hat bereits für Kings of Leon, Demon Hunter und Relient K gespielt, Clint ist Songwriter und Studiomusiker) sprechen die beiden auch in ihrem eigenen wöchentlichen Podcast über Metallica, die besten und vielleicht schlechtesten Alben sowie die bewegte Bandhistorie. Und wer weiß: Vielleicht erfahrt ihr von den Superfans noch einiges, das ihr bislang nicht über die Gruppe wusstet.

„Metal Up Your Podcast“ ist unter anderem zu hören auf Apple Podcasts

OVTCAST

„Nur zwei Pimmelgesichter aus der Szene über die Szene“ und sie nennen sich Witchel und Gandi. Wer sich für die beste Musik der Welt interessiert, kommt bei diesem deutschen Metal-Podcast voll auf seine Kosten. „In den rund einstündigen Folgen wird über neue Veröffentlichungen diskutiert, Konzerte und Festivals werden besprochen und Interviews mit Bands, Künstlern und anderen Vertretern der Szene geführt. Dabei wird auch mal Tacheles geredet und gestritten – denn die beiden haben verschiedene Vorlieben, was Musik angeht. Und sie versprechen: „Ob Nachwuchs-Metaller, gelegentlicher Mainstream-Metaller oder eingeschworener Metal-Maniac, jeder kommt auf seine Kosten.“

„OVTCAST“ ist unter anderem zu hören auf Apple Podcasts, Soundcloud und Spotify

Metal Sucks Podcast

Jeden Montag erscheint eine neue Podcast-Folge von „Metal Sucks“, bei der stets ein prominenter Metal-Musiker zu Wort kommt und die aktuellen Genre-News besprochen und ausgewertet werden. Die englischsprachige Show wird von Petar Spajic, Brandon Hahn und Jozalyn Sharp moderiert. Den Namen der Show darf man natürlich nicht so ernst nehmen, denn die Macher der Show sind echte Die-Hard-Fans und meinen es natürlich ironisch.

„Metal Sucks“ ist unter anderem zu hören auf Apple Podcasts und metalsucks.net

Metal Injection Podcasts

Auch diesen englischsprachigen Metal-Podcast werdet ihr lieben – die Macher der Show reden nicht nur gern über Heavy Metal und Hardcore, sie laden auch oft interessante Gäste ein und erzählen immer wieder gern ein paar skurrile Anekdoten aus ihrem Leben. Auch auf ihrem Instagram-Account beweisen die Jungs regelmäßig jede Menge Humor. Wir finden: Reinhören lohnt sich!

„Metal Injection“ ist unter anderem zu hören auf Apple Podcasts und Spotify

Weitere Highlights